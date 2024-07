Happy Birthday MS Dhoni: 43 साल के हुए कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी; सुरेश रैना, गौतम गंभीर समेत अन्य हस्तियों ने किया विश, देखें

Happy Birthday MS Dhoni: इंडियन टीम के पूर्व कप्तान और लीजेंड खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 43वां जन्मदिन मना रहे हैं। सात जुलाई को रांची में जन्में धोनी आज लाखों फैन्स के दिलों में बसते हैं। यह स्टार क्रिकेटर भले ही अब खेल के मैदान से दूर हो लेकिन इनकी फैन फॉलोइंग आज भी उतनी ही है।

भारत को तीन ICC ट्रॉफी जिताने वाले महान भारतीय खिलाड़ी एमएस धोनी ने अपने करियर में कई शानदार शॉट्स खेले हैं। एमएस धोनी विश्व क्रिकेट में सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक हैं और इस खास दिन पर दुनिया ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं।

पूर्व क्रिकेटरों से लेकर बॉलीवुड सितारों ने सोशल मीडिया पर भारत के महान खिलाड़ी को शुभकामनाएं दीं।

पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने लिखा, "जन्मदिन की शुभकामनाएं माही भाई! 🎉 आपको आपके हेलीकॉप्टर शॉट की तरह शानदार और आपके स्टंपिंग कौशल की तरह शानदार दिन की शुभकामनाएं। शानदार दिन हो भाई।"

Happy Birthday, Mahi bhai! 🎉 Wishing you a day as cool as your helicopter shot and as epic as your stumping skills. Have a fantastic one, brotherman 🏏🥳 @msdhoni#HappyBirthdayDhoni#Legendpic.twitter.com/g6M5MdclgN