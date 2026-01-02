Highlights VIDEO: फुटबॉल स्टार हालांड ने शुभमन गिल को दिया खास तोहफा, देखें वीडियो

फुटबॉल स्टार एरलिंग हालांड और भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल की मुलाकात ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं। हालांड ने गिल को अपने साइन किए हुए फुटबॉल बूट्स गिफ्ट किए, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में शुभमन गिल बूट्स लेते समय बेहद खुश नजर आए और उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। फैंस ने इस पल को क्रिकेट और फुटबॉल के बीच सम्मान और दोस्ती का खूबसूरत उदाहरण बताया। एरलिंग हालांड फुटबॉल के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं, जबकि शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट की नई पीढ़ी के अहम बल्लेबाज हैं।