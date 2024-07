Gus Atkinson ENG vs WI, 1st Test: इंग्लैंड के 8वें गेंदबाज, डेब्यू मैच में 10 विकेट, देखें आंकड़े

Highlights ENG vs WI, 1st Test live update: गस एटकिंसन ने पहली पारी में 7 और दूसरी पारी में 5 विकेट झटके। ENG vs WI, 1st Test live update: 1976 के बाद से इंग्लैंड के पहले गेंदबाज (जॉन लीवर बनाम भारत, दिल्ली) हैं। ENG vs WI, 1st Test live update: 1946 के बाद से लॉर्ड्स में इंग्लैंड के पहले गेंदबाज (एलेक बेडसर बनाम भारत) बन गए हैं।

ENG vs WI, 1st Test live update: पदार्पण कर रहे इंग्लैंड के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन ने कमाल कर दिया। डेब्यू मैच में 10 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के 8वें गेंदबाज बन गए हैं। 1976 के बाद से इंग्लैंड के पहले गेंदबाज (जॉन लीवर बनाम भारत, दिल्ली) हैं। 1946 के बाद से लॉर्ड्स में इंग्लैंड के पहले गेंदबाज (एलेक बेडसर बनाम भारत) बन गए हैं। एटकिंसन ने पहली पारी में 7 और दूसरी पारी में 5 विकेट झटके। एटकिंसन के सात विकेट से इंग्लैंड ने पहले क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन वेस्टइंडीज को पहली पारी में 121 रन पर समेट दिया था।

"I tried standing up to you keeping once and you broke my finger!" 😅



Welcome to the club, Gus Atkinson! 🧢



Watch Gus receive his Test cap 👇#EnglandCricket | #ENGvWI — England Cricket (@englandcricket) July 12, 2024

एटकिंसन ने टेस्ट पदार्पण करते हुए सात विकेट चटकाए, जिससे वेस्टइंडीज की टीम 41.4 ओवर में पवेलियन लौट गई। जेम्स एंडरसन, क्रिस वोक्स और बेन स्टोक्स ने भी एक-एक विकेट चटकाया। वेस्टइंडीज की ओर से पदार्पण कर रहे सलामी बल्लेबाज मिखाइल लुई ने सर्वाधिक 27 रन बनाए।

Goodbye's don't come any harder ❤️ pic.twitter.com/UfbkFdyEe3 — England Cricket (@englandcricket) July 12, 2024

क्रिकेट को अलविदा कहने जा रहे तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने आखिरी बार वेस्टइंडीज के कप्तान क्रेग ब्रेथवेट का विकेट लिया लेकिन मेजबान को पहला टेस्ट जीतने के लिये तीसरे दिन का इंतजार करना होगा । वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी के छह विकेट 79 रन पर गंवा दिये लेकिन दो दिन के भीतर टेस्ट गंवाने से बच गई। अभी भी वह 171 रन से पीछे है।

A guard of honour for a genuine great…



Jimmy Anderson, goodbye and thank you 🙏❤️ pic.twitter.com/W6KqFZgjSv — England Cricket (@englandcricket) July 12, 2024