Gujarat Titans vs Mumbai Indians IPL 2024: पहली बार हार्दिक की कप्तानी में खेलेंगे रोहित, गिल लेंगे परीक्षा, कब और कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग?

Gujarat Titans vs Mumbai Indians IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 की शुरुआत हो गई है। कल गुजरात टाइटंस के सामने मुंबई इंडियंस की टीम है। पहली बार मुंबई इंडियंस की कमान रोहित शर्मा के पास नहीं है। रविवार को हार्दिक पंड्या टीम की कप्तानी करेंगे और रोहित खिलाड़ी के रूप में उतरेंगे। गुजरात टाइटंस के कप्तान रह चुके पांड्या के सामने शुभमन गिल की चुनौती है। गिल के पास गुजरात की कमान है। भविष्य में भी टीम इंडिया को कप्तान भी मिल जाएंगे। एमआई और जीटी रविवार को अहमदाबाद में आईपीएल 2024 सीज़न के 5वें मैच के दौरान अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। गुजरात आईपीएल 2023 में फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स से हारकर उपविजेता रहा था।

वहीं, मुंबई पिछले सीजन में दूसरे क्वालीफायर में टाइटंस से हार गई थी। हार्दिक पंड्या, जिन्होंने अपने पहले दो सीज़न में टाइटन्स का नेतृत्व किया था। मुंबई के कप्तान के रूप में वापस आएंगे, जबकि शुभमन गिल टाइटन्स के साथ अपनी आईपीएल कप्तानी की शुरुआत करेंगे। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे शुरू होगा।

गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के सभी लाइव स्ट्रीमिंग विवरणः

किस दिन मैचः रविवार 24 मार्च को होगा।

कहाँ खेला जाएगा? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।

कितने बजे शुरू होगा? रविवार को शाम 7:30 बजे शुरू होगा।

आईपीएल 2024 मैच का प्रसारण करेंगे? गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस का मैच भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा।

मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देख सकता हूं? जियो सिनेमा ऐप पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।

टीम इस प्रकार हैं:

मुंबई इंडियंस: हार्दिक पंड्या (कप्तान), रोहित शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, जसप्रीत बुमराह, पीयूष चावला, गेराल्ड कोएत्ज़ी, टिम डेविड, श्रेयस गोपाल, ईशान किशन, अंशुल कंबोज, कुमार कार्तिकेय, आकाश मधवाल, क्वेना मफाका, मोहम्मद नबी। शम्स मुलानी, नमन धीर, शिवालिक शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, अर्जुन तेंदुलकर, नुवान तुषारा, तिलक वर्मा, विष्णु विनोद, नेहल वढेरा, ल्यूक वुड, सूर्यकुमार यादव।

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, स्पेंसर जॉनसन, कार्तिक त्यागी, जोश लिटिल, अभिनव मनोहर, डेविड मिलर, सुशांत मिश्रा, दर्शन नालकंडे, नूर अहमद, राशिद खान, रिद्धिमान साहा, साई किशोर, साई सुदर्शन, एम शाहरुख खान, विजय शंकर, बीआर शरथ, मोहित शर्मा, मानव सुथार, राहुल तेवतिया, मैथ्यू वेड, केन विलियमसन, जयंत यादव, उमेश यादव।

अपनी पूर्व टीम टाइटंस के खिलाफ मुंबई इंडियंस में रोहित की विरासत आगे बढ़ाने की शुरुआत करेंगे हार्दिक

हार्दिक पंड्या रविवार को यहां जब अपनी पूर्व टीम गुजरात टाइटंस के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में पहली बार मुंबई इंडियंस की कप्तानी करेंगे तो उनका लक्ष्य अपने पूर्ववर्ती रोहित शर्मा की विरासत को आगे बढ़ाना होगा। हार्दिक की अगुवाई में टाइटंस ने अपने पदार्पण सत्र में ही खिताब जीता था जबकि पिछली बार वह उपविजेता रहा था।

यह ऑलराउंडर हालांकि इस सत्र में वापस मुंबई से जुड़ गया जहां उन्हें रोहित के स्थान पर कप्तान नियुक्त किया गया है। हार्दिक इसके साथ ही वनडे विश्व कप में चोटिल होने के बाद किसी टूर्नामेंट में खेलेंगे। अमेरिका और वेस्टइंडीज में जून में होने वाले टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए हार्दिक के बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभाग में प्रदर्शन पर सभी की नजर टिकी रहेगी।

टाइटंस ने हार्दिक की जगह शुभमन गिल को अपना कप्तान नियुक्त किया है जिन्हें कप्तानी का बहुत कम अनुभव है।। मुंबई की टीम फिटनेस से जुड़े मुद्दों से जूझ रही है। उसके स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को अभी तक खेलने की मंजूरी नहीं मिली है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जेसन बेहरेनडॉर्फ और दिलशान मदुशंका पहले ही आईपीएल से बाहर हो चुके हैं, जबकि नए खिलाड़ी गेराल्ड कोएत्ज़ी भी मांसपेशियों में खिंचाव से उबर रहे हैं और वह भी शुरू में कुछ मैच से बाहर रह सकते हैं।

मुंबई को पांच खिताब दिलाने वाले रोहित शर्मा इस सत्र में विशुद्ध बल्लेबाज के रूप में खेलेंगे और वह विश्व कप से पहले अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म हासिल करना चाहेंगे। मुंबई के एक अन्य खिलाड़ी ईशान किशन के प्रदर्शन पर भी सभी की नजर रहेगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के घरेलू क्रिकेट में खेलने के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण उन्हें बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंध से हाथ धोना पड़ा था और अब वह खुद को साबित करने के लिए बेताब होंगे। मुंबई के पास हार्दिक के अलावा मोहम्मद नबी और रोमारियो शेफर्ड के रूप में ऑलराउंडर के अच्छे विकल्प मौजूद हैं।

जहां तक टाइटंस का सवाल है तो गिल के लिए टीम की पिछले दो सत्र की निरंतरता को बरकरार रखना चुनौती होगी। गिल को भारत के भावी कप्तान के रूप में भी देखा जा रहा है लेकिन इससे पहले उन्हें खुद को आईपीएल में साबित करना होगा। गिल पिछले सत्र में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शामिल थे।

उनकी टीम यही उम्मीद कर रही होगी की कप्तानी के दायित्व का उनकी बल्लेबाजी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। टाइटंस को भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की कमी खलेगी जो एड़ी के ऑपरेशन के कारण टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगे। उसके लिए हालांकि अच्छी खबर यह है कि अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान पीठ की चोट से उबरकर वापसी कर रहे हैं।