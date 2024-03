WPL 2024: गुजरात जाइंट्स की कप्तान बेथ मूनी ने खेली तूफानी पारी, 12 चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 85 रन बनाए

Highlights रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ पांच विकेट पर 199 रन बनाए मूनी ने 51 गेंद में 12 चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 85 रन की पारी खेली पहले विकेट के लिए 140 रन की साझेदारी भी की

Gujarat Giants vs Royal Challengers Bangalore Women: सलामी बल्लेबाजों कप्तान बेथ मूनी और लॉरा वोलवार्ट के अर्धशतक और दोनों के बीच शतकीय साझेदारी से गुजरात जाइंट्स ने महिला प्रीमियर लीग टी20 टूर्नामेंट में बुधवार को यहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ पांच विकेट पर 199 रन बनाए। मूनी ने 51 गेंद में 12 चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 85 रन की पारी खेलने के अलावा लॉरा (45 गेंद में 76 रन, 13 चौके) के साथ पहले विकेट के लिए 140 रन की साझेदारी भी की।

