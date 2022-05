GT vs RR Final IPL 2022: गुजरात टाइटंस चैंपियन, आईपीएल जीतने वाली 7वीं टीम, गिल ने छक्का मार कप पर किया कब्जा

Highlights हार्दिक ने चार ओवर में सिर्फ 17 रन देकर तीन विकेट लिये। राशिद खान ने चार ओवर में सिर्फ 18 रन देकर एक विकेट लिया। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया।

GT vs RR Final IPL 2022: आईपीएल खिताब के लिए आखिरी तिलिस्म तोड़ते हुए गुजरात टाइटंस ने बाजी मार ली। दिग्गजों को जमींदोज करके अपने पहले ही सफर में सिरमौर बनी गुजरात टाइटंस ने कामयाबी नया इतिहास रच दिया। पहली बार गुजरात की टीम चैंपियन बन गई। 7 विकेट से जीत हासिल की।

गुजरात टाइटंस आईपीएल खिताब जीतने वाली 7वीं टीम है। मुंबई इंडियंस (5), चेन्नई सुपर किंग्स (4), कोलकाता नाइट राइडर्स (2), राजस्थान रॉयल्स( 1), सनराइजर्स हैदराबाद (1) और डेक्कन चाजर्स ने भी एक बार खिताब पर कब्जा किया है।

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) फाइनल मुकाबला खत्म हुआ। गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स में कांटे की टक्कर देखने मिली। पंद्रह वर्ष पहले (2008) आईपीएल के पहले सफर में सुनहरी शुरुआत करने वाले राजस्थान रॉयल्स को निराश हाथ लगी।

कप्तान हार्दिक पंड्या की अगुवाई में गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए राजस्थान रॉयल्स को इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल में नौ विकेट पर 130 रन पर रोक दिया। हार्दिक ने चार ओवर में सिर्फ 17 रन देकर तीन विकेट लिये जबकि अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान ने बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में सिर्फ 18 रन देकर एक विकेट लिया।

राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। हालांकि उनका कोई भी बल्लेबाज टिककर खेल नहीं सका। वहीं अपने घरेलू मैदान पर एक लाख से अधिक दर्शकों के सामने गुजरात के गेंदबाजों ने उन पर दबाव बना दिया। जोस बटलर (35 गेंद में 39) और यशस्वी जायसवाल (16 गेंद में 22 रन) के बल्ले से ही कुछ रन निकल सके।

मोहम्मद शमी की रफ्तार और स्विंग के आगे सहज होकर नहीं खेल पा रहे जायसवाल ने जोखिम लेने में कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने शमी को कवर में छक्का जड़ा और यश दयाल को लांग लेग पर छक्का लगाया । अधिक ऊंचे शॉट खेलने के प्रयास में वह डीप में कैच दे बैठे।

आरेंज कैपधारी बटलर और सैमसन अब क्रीज पर थे। राशिद खान के खिलाफ दोनों को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखकर हार्दिक ने पावरप्ले में ही इस अनुभवी स्पिनर को गेंद सौंप दी। बटलर और सैमसन ने राशिद को संभलकर खेला और पावरप्ले में स्कोर एक विकेट पर 44 रन था।

फॉर्म में चल रहे बटलर ने लॉकी फर्ग्युसन को लगातार दो चौके लगाये। सैमसन को हार्दिक ने अपनी दूसरी ही गेंद पर पवेलियन भेज दिया । उन्हें पूल शॉट खेलने के प्रयास में सैमसन आफ साइड में कैच दे बैठे । देवदत्त पडिक्कल ने खाता खोलने में आठ गेंदें ली और दो रन बनाकर लौट गए।

