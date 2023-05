GT vs MI Qualifier 2: 851 रन के साथ पहले पायदान पर गिल, ऑरेंज कैप पर कब्जा करेंगे शुभमन!, पर्पल की रेस में ये खिलाड़ी, देखें लिस्ट

Highlights गिल ने साई सुदर्शन (31 गेंदों पर 43 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए 64 गेंदों पर 138 रन की साझेदारी की। कप्तान हार्दिक पंड्या ने अंतिम ओवरों में 13 गेंदों पर नाबाद 28 रन का योगदान दिया। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में लगातार दूसरे खिताब की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए।

GT vs MI Qualifier 2: युवा सनसनी और गुजरात टाइटंस खिलाड़ी शुभमन गिल ने दूसरे क्वालीफायर में धमाल कर दिया। अकेले दम पर 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस को फाइनल रेस से बाहर कर दिया। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में लगातार दूसरे खिताब की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए।

For his scintillating third century of the season that powered his side to a massive victory, @ShubmanGill receives the Player of the Match award 👏🏻👏🏻



Scorecard ▶️ https://t.co/f0Ge2x8XbA#TATAIPL | #Qualifier2 | #GTvMIpic.twitter.com/0LJ7PMDL9X — IndianPremierLeague (@IPL) May 26, 2023

शुभमन गिल ने शानदार शतक बनाया। गिल 851 रन के साथ पहले पायदान पर है। आरसीबी कप्तान फाफ 730 रनों के साथ दूसरे और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और आरसीबी खिलाड़ी विराट कोहली 639 रनों के साथ तीसरे पायदान पर है। शुभमन गिल ऑरेंज कैप जीत सकते हैं। फाफ और विराट की टीम बाहर हो गई है।

पर्पल कैप की रेस में मोहम्मद शमी सबसे आगे है। 16 मैच में 28 विकेट झटक चुके हैं। गुजरात टाइटंस के राशिद खान 27 विकेट लेकर टक्कर दे रहे हैं। गुजरात टाइटंस के ही मोहित शर्मा 24 विकेट के साथ तीसरे पायदान पर है। इन तीनों खिलाड़ी के पास फाइनल में आगे निकलने की होड़ है।

गुजरात की टीम रविवार को फाइनल में चार बार के चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का सामना करेगा, जिसने उसे चेन्नई में खेले गए पहले क्वालीफायर में 15 रन से हराया था। गिल ने 60 गेंदों पर 129 रन बनाए और इस बीच लंबे शॉट खेलने की अपने कौशल का शानदार नमूना पेश किया। उन्होंने अपनी पारी में सात चौके और 10 छक्के लगाए।

आईपीएल प्लेऑफ में सबसे ज्यादा मैच-एग्रीगेटः

428 - पीबीकेएस बनाम सीएसके, मुंबई, 2014

408 - SRH बनाम RCB, बेंगलुरु, 2016 फाइनल

404 - जीटी बनाम एमआई, अहमदाबाद, 2023

400 - आरसीबी बनाम एलएसजी, कोलकाता, 2022 एलिमिनेटर।

सूर्यकुमार यादव इस सीज़न में रन-चेज़ः

पारीः 10

रनः 420

औसत: 46.66

एसआर: 189.18

50s: 5

एचएस: 83

एक आईपीएल सीज़न में उच्चतम स्ट्राइक-रेट (न्यूनतम 500 रन)-

204.82 - आंद्रे रसेल (केकेआर, 2019)

187.76 - ग्लेन मैक्सवेल (पीबीकेएस, 2014)

183.13 - क्रिस गेल (आरसीबी, 2011)

181.13 - सूर्यकुमार यादव (एमआई, 2023)।

गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने पर तीन विकेट पर 233 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में मुंबई की टीम 18.2 ओवर में 171 रन पर आउट हो गई। उसकी तरफ से केवल तीन बल्लेबाज दोहरे अंक में पहुंचे। इनमें सूर्यकुमार यादव ने 38 गेंदों पर 61 और तिलक वर्मा ने 14 गेंदों पर 43 रन बनाए।

From the secret behind his third century of the season to getting confidence from the skipper 🙌



Captain @hardikpandya7 interviews centurion @ShubmanGill post @gujarat_titans' superb #Qualifier2 win 👌🏻👌🏻 - By @ameyatilak



Full Interview 🎥🔽 #TATAIPLhttps://t.co/sqPVeDJKXspic.twitter.com/BvFRHT2JXz — IndianPremierLeague (@IPL) May 27, 2023

मोहित शर्मा ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 2.2 ओवर में 10 रन देकर पांच विकेट लिए। उनके अलावा राशिद खान और मोहम्मद शमी ने दो-दो विकेट हासिल किए। गिल का यह सत्र में तीसरा शतक है। उन्होंने अपने टी20 करियर का सर्वोच्च स्कोेर भी बनाया।

आईपीएल के एक सत्र में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली और जोस बटलर (दोनों चार शतक) के नाम पर है। गिल ने इस सत्र में सर्वाधिक 851 रन बना लिए हैं। वह एक सत्र में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।