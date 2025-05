Highlights VIDEO: रोहित शर्मा का तूफानी अर्धशतक, 29 गेंदों में 51 रन, 7 चौके 2 छक्के

Rohit Sharma Half Century in 29 Balls: गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच आज आईपीएल 2025 का एलिमिनेटर मैच है। मैच मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। मुंबई इंडियंस ने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, इसके बाद रोहित शर्मा और जॉनी बेयरस्टो की जोड़ी ने मैदान में हर तरफ चौके-छक्कों की बारिश कर डाली। जॉनी बेयरस्टो ने 22 गेंदों में 47 रन की तूफानी पारी खेली जिसमें उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के लगाए, इसके बाद रोहित शर्मा ने 29 गेंदों में अर्धशतक लगाया जिसमें उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के जड़े। सूर्यकुमार यादव 20 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुए, अभी मुंबई का स्कोर 15 ओवर में दो विकेट के नुक्सान पर 160 रन है। रोहित शर्मा 74 रनों पर नाबाद खेल रहे हैं।

