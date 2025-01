Gongadi Trisha ICC Under 19 Womens T20 World Cup 2025: 5 मैच, 5 पारी, 230 रन, 32 चौके, 5 छक्के और 76.67 औसत, विश्व कप में धमाल और कमाल कर रहीं त्रिशा

Highlights Gongadi Trisha ICC Under 19 Womens T20 World Cup 2025: बीच-बीच में विकेट भी अपने नाम कर रही हैं। Gongadi Trisha ICC Under 19 Womens T20 World Cup 2025: 76.67 की औसत से रन बनाई। Gongadi Trisha ICC Under 19 Womens T20 World Cup 2025: स्ट्राइक रेट 155.41 का है।

Gongadi Trisha ICC Under 19 Womens T20 World Cup 2025: कमाल की खिलाड़ी। 19 साल में तहलका। भारत में तेलंगाना की रहने वाली गोंगडी त्रिशा ने महिला टी20 अंडर-19 विश्व कप में शानदार और जानदार प्रदर्शन से सबका मन मोह लिया है। जल्द ही राष्ट्रीय टीम में डेब्यू कर सकती हैं। त्रिशा ने 5 मैच में 5 पारी खेलते हुए 230 रन बना चुकी है। इस दौरान 76.67 की औसत से रन बनाई। स्ट्राइक रेट 155.41 का है। भारतीय सलामी बल्लेबाज गोंगडी त्रिशा ने अभी तक 32 चौके और 5 छक्का मार चुकी है। बीच-बीच में विकेट भी अपने नाम कर रही हैं।

G Trisha became the first player to score a 💯 in the ICC Women's T20 #U19WorldCup

मौजूदा महिला टी20 अंडर-19 विश्व कप में शतक बनाने वाली पहली खिलाड़ी बनीं भारतीय सलामी बल्लेबाज गोंगडी त्रिशा ने अपने खेल को प्रभावित करने के लिए अपनी ‘आदर्श’ और महान क्रिकेटर मिताली राज को श्रेय दिया। त्रिशा ने मंगलवार को महज 53 गेंद में नाबाद 110 रन बनाए जिसकी बदौलत भारत ने स्कॉटलैंड पर 150 रन की शानदार जीत दर्ज की।

For her brilliant all-round performance, G Trisha bagged the Player of the Match award as #TeamIndia sealed a 1⃣5⃣0⃣-run win over Scotland



Scorecard

Updates

Indian opener Trisha Gongadi forged the highest score in the Women's #U19WorldCup history

भारत ने सुपर सिक्स मुकाबले में स्कॉटलैंड को सिर्फ 58 रन पर आउट करने से पहले एक विकेट पर 208 रन का विशाल स्कोर बनाया। हैदराबाद की ओर से खेलने वाली त्रिशा ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, ‘‘मैं मिताली दी को देखकर बड़ी हुई हूं और वह जिस तरह से पारी आगे बढ़ाती है, मुझे वो बहुत पसंद है।

Bangladesh close their campaign with a win and India remain unbeaten going into the semis

The Women's #U19WorldCup 2025 semi-final lineup is locked in

मैं हमेशा से ऐसा ही करना चाहती थी। वह हमेशा से मेरी आदर्श रही हैं। ’’ त्रिशा ने इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ 49 और बांग्लादेश के खिलाफ 40 रन बनाए थे। शतक के बारे में उन्होंने कहा, ‘‘हां, यह मेरे लिए वाकई खास है। मैं विश्व कप के पहले मैच में शतक जड़ना चाहती थी, लेकिन मुझे दूसरा मौका मिल ही गया। ’’