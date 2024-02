Highlights 127 रन के आसान लक्ष्य को मुंबई इंडियंस ने 18.1 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल किया एमआई की ओर से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सर्वाधिक 46 रनों की नाबाद पारी खेली डब्ल्यूपीएल सीजन - 2 में मुंबई इंडियंस की यह लगातार दूसरी जीत है

WPL 2024: महिला प्रीमियर लीग 2024 में रविवार को खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 5 विकेट से मात दी। डब्ल्यूपीएल सीजन - 2 में मुंबई इंडियंस की यह लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले पिछले मुकाबले में एमआई ने उद्घाटन मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट से मात दी थी। रविवार को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में गुजरात जायंट्स द्वारा मिले 127 रन के आसान लक्ष्य को मुंबई इंडियंस ने 18.1 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

एमआई की ओर से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सर्वाधिक 46 रनों (41 गेंद, 5 चौका, 1 छक्का) की नाबाद पारी खेली और अंत में छक्का जड़ कर टीम को जीत दिलाई। उनके अलावा एमेलिया केर ने 31 रन (25 गेंद) जोड़े। वहीं नेट सीवर ने 22 रनों (18 गेंद) का योगदान दिया। जबकि लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने अपनी सलामी जोड़ी को जल्दी खो दिया था। भाटिया (7) और हायले मैथ्यूज (7) दोनों ने मिलकर केवल 14 रन जोड़े। लेकिन कप्तान कौर और एमेलिया ने मुकाबले को एकतरफा बना दिया। गुजरात जायंट्स की तरफ से तनुजा कंवर ने 4 ओवर में 21 रन देकर दो विकेट लिए। जबकि कैथरिन और ली ताहुहु को एक-एक विकेट मिला।

