Gary Ballance 2023: दो देश के लिए शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी, 23 टेस्ट और 1498 रन, बीच आईपीएल में लिया संन्यास

Gary Ballance 2023: इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज गैरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है। 33 वर्षीय खिलाड़ी ने इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के लिए मैच खेला। दो देश के लिए शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी हैं। पहले खिलाड़ी केपलर वेसल्स हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के लिए यह कारनामा किया।

बैलेंस ने 2014 में करियर की शुरुआत की। 2014-17 के बीच इंग्लैंड के लिए 23 टेस्ट मैच खेलते हुए 1498 रन बनाए। जिसमें जिसमें चार शतक और सात अर्धशतक शामिल थे। उन्होंने 2014 और 2015 सीजन में यॉर्कशायर के साथ काउंटी चैंपियनशिप भी जीती थी।

Gary Ballance has announced his retirement from all forms of professional cricket with immediate effect pic.twitter.com/l5BLKeDuVF

गैरी बैलेंस ने जनवरी से मार्च 2023 के बीच जिम्बाब्वे क्रिकेट में वापसी की और अंडर-19 में खेला। उन्होंने जिम्बाब्वे के लिए एक टेस्ट, एक टी20ई और पांच एकदिवसीय मैच खेले। बैलेंस ने अपने नाम पर पांच टेस्ट शतक के साथ करियर को अलविदा कह दिया।

👏 Incredible stats from Gary Ballance following his retirement.



🥉 And the third fastest Englishman to 1️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣ Test runs.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇿🇼 Hundreds for two Test playing nations.



We wish you all the best for your next chapter, Gary. pic.twitter.com/NsHXcUft2M