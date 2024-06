पूर्व भारतीय क्रिकेटर डेविड जॉनसन की बेंगलुरु अपार्टमेंट की बालकनी से गिरकर मौत, आत्महत्या का संदेह

Highlights डेविड जॉनसन की आज बेंगलुरु में एक निजी अपार्टमेंट की बालकनी से गिरने के बाद मौत पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज की मौत ने भारतीय क्रिकेट बिरादरी में शोक की लहर मृतक क्रिकेटर ने दो टेस्ट मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और तीन मैच खेले

बेंगलुरु: पूर्व भारतीय क्रिकेटर डेविड जॉनसन की गुरुवार, 20 जून को बेंगलुरु में एक निजी अपार्टमेंट की बालकनी से गिरने के बाद मौत हो गई। घटना की जांच के लिए कोथनूर पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद जॉनसन को क्रिसेंट अस्पताल ले जाया गया। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज की मौत ने भारतीय क्रिकेट बिरादरी में शोक की लहर दौड़ा दी। पूर्व भारतीय स्पिनर अनिल कुंबले ने इस चौंकाने वाली खबर पर सबसे पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की, उन्होंने 'बेनी' के निधन पर दुख व्यक्त किया। अपने एक्स हैंडल (पूर्व में ट्विटर) पर, कुंबले ने लिखा, "मेरे क्रिकेट साथी डेविड जॉनसन के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना। बहुत जल्दी चले गए "बेनी"!

Saddened to hear the passing of my cricketing colleague David Johnson. Heartfelt condolences to his family. Gone too soon “ Benny”! — Anil Kumble (@anilkumble1074) June 20, 2024

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव जय शाह ने पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। जय शाह ने एक्स पर लिखा, "हमारे पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज डेविड जॉनसन के परिवार और दोस्तों के प्रति गहरी संवेदना। खेल में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।"

Deepest condolences to family and friends of our former Indian fast bowler David Johnson. His contributions to the game will always be remembered 🙏 — Jay Shah (@JayShah) June 20, 2024

टीम इंडिया के मुख्य कोच बनने जा रहे गौतम गंभीर ने भी डेविड जॉनसन के निधन पर दुख जताया। गंभीर ने एक्स पर लिखा, "डेविड जॉनसन के निधन से दुखी हूं। भगवान उनके परिवार और प्रियजनों को शक्ति दे।"

Saddened by the passing away of David Johnson. May god give strength to his family and loved ones. — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) June 20, 2024

हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि गिरना दुर्घटनावश हुआ या इसमें कोई गड़बड़ी थी, लेकिन कई रिपोर्टों में कहा गया है कि डेविड जॉनसन ने आत्महत्या की है। रिपोर्टों के अनुसार, जॉनसन लंबे समय से अवसाद से जूझ रहे थे और उन्होंने अपने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए संघर्ष करते हुए यह कदम उठाया। हालांकि, कोथनूर पुलिस कथित तौर पर डेविड जॉनसन की अचानक मौत के पीछे की घटना की जांच कर रही है।

डेविड जॉनसन के बारे में बात करें तो, मृतक क्रिकेटर ने दो टेस्ट मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और तीन मैच खेले। उन्होंने अक्टूबर 1996 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम (अब अरुण जेटली स्टेडियम) में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। जॉनसन ने भारत के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच दिसंबर 1996 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। दिवंगत क्रिकेटर ने घरेलू क्रिकेट में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व किया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में, जॉनसन ने 39 मैचों में 837 रन बनाए और 125 विकेट लिए।