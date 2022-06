Eoin Morgan Retirement: इंग्लैंड को विश्व चैंपियन बनाने वाले कप्तान ने लिया संन्यास, 10000 से अधिक रन, सबसे ज्यादा रन, देखें आंकड़े

Highlights इयोन मोर्गन का जन्म डबलिन में हुआ। लींस्टर सीनियर स्कूल कप चैंपियन टीमों में खेले। लीसन स्ट्रीट के कैथोलिक यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़ाई की।

Eoin Morgan Retirement: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान इयोन मोर्गन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। वनडे और टी20 के कप्तान ने आखिरकार क्रिकेट छोड़ने का फैसला किया। इंग्लैंड के विश्व कप विजेता कप्तान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया।

इस बीच चर्चा है कि इयोन की जगह जोस बटलर कप्तान हो सकते हैं। 35 वर्षीय मॉर्गन ने इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया में टी20 विश्व कप में इंग्लैंड का नेतृत्व करने की इच्छा व्यक्त की थी। फॉर्म और फिटनेस को लेकर करियर को समाप्त करने का फैसला किया।

🚨 BREAKING: England skipper Eoin Morgan has announced his retirement from international cricket. Details 👇 https://t.co/aLTQ3H2gZm

इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन ने 2006 में शुरू हुए शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर से पर्दा उठा दिया है। 35 वर्षीय मॉर्गन इंग्लैंड के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी होने के साथ-साथ वनडे क्रिकेट में सबसे सफल कप्तान भी हैं। मॉर्गन ने इंग्लैंड के लिए 225 वनडे में 13 शतकों के साथ 6957 रन बनाए हैं।

कुल मिलाकर मॉर्गन के वनडे क्रिकेट में 14 शतकों के साथ 7701 रन हैं। मॉर्गन ने 126 मैचों में इंग्लैंड की कप्तानी की, जिसमें उन्होंने 76 जीते - 65.25 का जीत प्रतिशत। उनका सबसे यादगार क्षण इंग्लैंड को घरेलू धरती पर 2019 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप में अपने पहले खिताब पर कब्जा करना रहा।

The beginnings in Dublin 📍

The 2015 heartbreak 💔

The 2019 @cricketworldcup glory 🏆



Revisit the storied career of one of England's greatest, Eoin Morgan 🙌https://t.co/a2FiMnXndl