England Women vs India Women 2022: मिताली से आगे निकलीं मंधाना, 3000 वनडे रन बनाने वाली सबसे तेज भारतीय, 76वीं पारी में बनाया रिकॉर्ड

England Women vs India Women 2022: स्मृति मंधाना बुधवार को कैंटरबरी में इंग्लैंड के खिलाफ भारत के दूसरे एकदिवसीय मैच के दौरान 3000 एकदिवसीय रन तक पहुंचने वाली सबसे तेज भारतीय महिला बन गईं। टीम इंडिया की पूर्व कप्तान मिताली राज से आगे निकल गईं।

3⃣0⃣0⃣0⃣ ODI runs & counting! 👏 👏 Another landmark for @mandhana_smriti ! 👍 👍 Follow the match ▶️ https://t.co/dmQVpiNH4h #TeamIndia | #ENGvIND pic.twitter.com/c5tQfqwTBu

मंधाना ने अपनी 76 वीं एकदिवसीय पारी में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। भारत की दिग्गज मिताली राज ने 88 पारियों में यह आंकड़ा पार किया था। भारतीय सलामी बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के करेन रोल्टन और दक्षिण अफ्रीका के लौरा वोल्वार्ड्ट के साथ सर्वकालिक सूची में संयुक्त तीसरे स्थान पर है।

India's star batter has moved into the #2 spot following her superb series against England.



Latest changes in the @MRFWorldwide ICC Women's Players Rankings ⬇️https://t.co/Xa5FzzMmCq