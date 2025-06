England vs West Indies, 3rd T20I  2025: 6-0 से सूपड़ा साफ, वनडे के बाद टी20 में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को रौंदा

Highlights England vs West Indies, 3rd T20I 2025: पूर्व कप्तान जोस बटलर को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया। England vs West Indies, 3rd T20I 2025: इंग्लैंड के ओपनर बेन डकैत को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। England vs West Indies, 3rd T20I 2025: इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 248 रन बनाए।

England vs West Indies, 3rd T20I 2025: इंग्लैंड ने दौरे पर एकदिवसीय और टी20 में 6-0 से वेस्टइंडीज को रौंद दिया। नए कप्तान हैरी ब्रूक ने कमाल की शुरुआत की। दोनों ही सफेद गेंद प्रारूपों में वेस्टइंडीज को धूल चटाई है। ब्रूक के लिए यह स्वप्निल शुरुआत है। तीसरे और अंतिम टी20 मैच में इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 248 रन बनाए।

जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 211 रन बना सकी और तीसरे मैच में 37 रन से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जोस बटलर को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया। इंग्लैंड के ओपनर बेन डकैत को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया।

