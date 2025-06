England vs West Indies, 1st T20I 2025: बटलर 'जोस' के आगे इंडीज धराशाही, 59 गेंद, 96 रन, 6 चौके और 4 छक्के, इंंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 21 रन से हराया

Highlights England vs West Indies, 1st T20I 2025: जोस बटलर ने आईपीएल फॉर्म को जारी रखा और 59 गेंद में 96 रन की पारी खेली। England vs West Indies, 1st T20I 2025: इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 188 रन बनाए। England vs West Indies, 1st T20I 2025: जबाव में वेस्टइंडीज की टीम 9 विकेट पर 167 रन बना सकी।

England vs West Indies, 1st T20I 2025: इंंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 21 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। इंग्लैंड ने इससे पहले वेस्टइंडीज को वनडे सीरीज में 3-0 से मात दी थी। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 188 रन बनाए और जबाव में वेस्टइंडीज की टीम 9 विकेट पर 167 रन बना सकी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जोस बटलर ने आईपीएल फॉर्म को जारी रखा और 59 गेंद में 96 रन की पारी खेली। जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। पहला टी20 चेस्टर-ले-स्ट्रीट में खेलते हुए इंग्लैंड ने 21 रन से जीत दर्ज कर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।

इंग्लैंड की ओर से लियाम डायसन ने नवंबर 2022 के बाद से अपने पहले अंतरराष्ट्रीय मैच में चार विकेट लिए। लियाम डायसन को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। डायसन ने 4 ओवर में मात्र 20 रन खर्च कर 4 विकेट झोली में डाले। वेस्टइंडीज की ओर से इवान लेंविस ने सबसे अधिक 39 रन बनाए।

