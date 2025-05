England vs West Indies, 1st ODI 2025: वेस्टइंडीज को 238 रन से कुचला?, वनडे में पहली बार, टॉप-7 खिलाड़ी ने बनाए 35 के अधिक स्कोर, इंग्लैंड ने बनाए 400 रन और इंडीज 162 पर ढेर

Highlights England vs West Indies, 1st ODI 2025: ब्रुक उन चार खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्होंने अर्धशतक जड़ा। England vs West Indies, 1st ODI 2025: इंग्लैंड के शुरुआती सात बल्लेबाजों ने 35 या उससे अधिक रन बनाये। England vs West Indies, 1st ODI 2025: शुरुआती सात बल्लेबाजों ने 35 या उससे अधिक रन बनाये।

England vs West Indies, 1st ODI 2025: इंग्लैंड के सीमित ओवरों के नये कप्तान के रूप में हैरी ब्रूक का कार्यकाल बृहस्पतिवार को एजबेस्टन में वेस्टइंडीज के खिलाफ एकदिवसीय मैच में 238 रनों की बड़ी जीत के साथ शुरू हुआ। इंग्लैंड के शुरुआती सात बल्लेबाजों ने 35 या उससे अधिक रन बनाये। एकदिवसीय मैचों में पहली बार हुआ था जब शुरुआती सात बल्लेबाजों ने 35 या उससे अधिक रन बनाये। ब्रुक उन चार खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्होंने अर्धशतक जड़ा। इंग्लैंड ने आठ विकेट पर 400 रन बनाने के बाद वेस्टइंडीज को 27वें ओवर में 162 रन पर आउट कर दिया।

England with a clinical display to go 1-0 in the ODI series against West Indies 💪#ENGvWI 📝: https://t.co/2G79woMMJTpic.twitter.com/T6OAQBMXP5 — ICC (@ICC) May 29, 2025

Jacob Bethell’s sensational knock propels England to a mammoth total in the first ODI against West Indies 👏#ENGvWI 📝: https://t.co/2G79woMMJTpic.twitter.com/q9XJVgYU8d— ICC (@ICC) May 29, 2025

मध्यम गति के गेंदबाज साकिब महमूद (32 रन पर तीन विकेट) ने शीर्ष क्रम को ध्वस्त कर दिया जबकि तेज गेंदबाज जेमी ओवरटन (22 रन पर तीन विकेट) ने पुछल्ले बल्लेबाजों को चलता किया। इंग्लैंड के पास रविवार को कार्डिफ में जीत के साथ सितंबर 2023 के बाद से पहली बार एकदिवसीय द्विपक्षीय श्रृंखला को अपने नाम करने का मौका होगा।

इस श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच मंगलवार को ओवल में होगा। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने तेज गेंदबाजों के लिए माकूल परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया लेकिन उनके गेंदबाजों के खराब प्रदर्शन से घरेलू टीम ने शुरुआत में ही दबदबा बना लिया।

पहली बार एक साथ पारी का आगाज कर रहे बेन डकेट (60) और जैमी स्मिथ (37) सात ओवर में 64 रन की साझेदारी कर इंग्लैंड को तेज शुरुआत दिलाई। जो रूट ने 57 जबकि ब्रुक ने 58 रन का योगदान दिया। टीम की रनगति ने हालांकि उस समय उड़ान भरी जब बारबडोस में जन्में जैकब बेथल ने 53 गेंद में आठ चौके और पांच छक्के की मदद से 82 रन की पारी खेली।

इंडियन प्रीमियर लीग से यहां लौटे बेथल ने विल जैक्स (24 गेंद में 39 रन) के साथ छठे विकेट के लिए 44 गेंद में 98 रन की विस्फोटक साझेदारी की। लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाये। टीम 12वें ओवर में 66 रन पर चार विकेट गवांकर मैच से लगभग बाहर हो चुकी थी। सबसे निचले 11वें क्रम पर बल्लेबाजी के लिए सिल्स नाबाद 29 रन के साथ टीम के सर्वोच्च स्कोरर रहे। होप ने 25 और केसी कार्टी ने 22 रन का योगदान दिया।