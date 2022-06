Highlights जॉनी बेयरस्टो ने 30 गेंदों में अर्धशतक बनाया। पांचवें दिन मात्र 15.2 ओवर का मैच हुआ, 113 रन बने और केवल एक विकेट गिरा। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी डेरिल मिशेल को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया।

England vs New Zealand Series: इंग्लैंड ने कमाल कर दिया। नए कप्तान बेन स्टोक्स और नए कोच ब्रेंडन मैकुलम की जोड़ी ने न्यूजीलैंड का सूपड़ा साफ कर दिया। तीसरे टेस्ट में कीवी टीम को 7 विकेट से रौंद डाला है। इंग्लैंड ने लार्ड्स में पहला टेस्ट पांच विकेट से जीता था और फिर नॉटिंघम में दूसरे टेस्ट में भी पांच विकेट से जीत दर्ज की थी।

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जैक लीच को मैन ऑफ द मैच और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी डेरिल मिशेल को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। पांचवें दिन मात्र 15.2 ओवर का मैच हुआ, 113 रन बने और केवल एक विकेट गिरा। जॉनी बेयरस्टो ने 30 गेंदों में अर्धशतक बनाया।

A 30-ball fifty from Jonny Bairstow

जो रूट और जॉनी बेयरस्टो के नाबाद अर्धशतक और दोनों के बीच चौथे विकेट की शतकीय साझेदारी से इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के पांचवें और अंतिम दिन सोमवार को यहां न्यूजीलैंड को सात विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 3-0 से क्लीनस्वीप किया।

पहला सत्र बारिश की भेंट चढ़ने के बाद इंग्लैंड ने दूसरे सत्र में सिर्फ 15.2 ओवर में जरूरी 113 रन जुटाकर जीत दर्ज की। पूर्व कप्तान जो रूट (नाबाद 86) ने ओली पोप (82) के साथ तीसरे विकेट के लिए 134 और बेयरस्टो (नाबाद 71) के साथ चौथे विकेट के लिए 111 रन की अटूट साझेदारी की।

The latest #WTC23 standings after England's Headingley triumph

इंग्लैंड ने दिन की शुरुआत दो विकेट पर 183 रन पर से की और पोप का विकेट गंवाने के बाद तीन विकेट पर 296 रन बनाकर जीत दर्ज की। पोप को टिम साउथी ने बोल्ड किया। उन्होंने 108 गेंद का सामना करते हुए 12 चौके मारे। रूट ने दिन की शुरुआत 55 जबकि पोप ने 81 रन से की। इंग्लैंड ने दिन की पांचवीं गेंद पर ही पोप का विकेट गंवा दिया।

England sweep the #ENGvNZ series with a brilliant seven-wicket win at Headingley