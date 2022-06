England vs New Zealand: चौथी पारी में पहला शतक, टेस्ट में 10000 रन पूरे करने वाले इंग्लैंड के दूसरे बल्लेबाज, सर गारफील्ड सोबर्स की बराबरी

Highlights इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में टेस्ट में अपना दूसरा सबसे बड़ा सफल रन-चेज हासिल किया है। टिम साउथी पर मिड विकेट पर दो रन के साथ शतक और 10 हजार टेस्ट रन पूरे किए। जो रूट ने इसके बाद 79वें ओवर में साउथी पर तीन चौकों के साथ इंग्लैंड को जीत दिला दी।

England vs New Zealand: इंग्लैंज के पूर्व कप्तान जो रूट क्रिकेट इतिहास में 10000 रन पूरा करने वाले 14वें खिलाड़ी हैं। अपनी पारी के दौरान रूट अपने पूर्ववर्ती कप्तान एलिस्टेयर कुक के बाद टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे करने वाले इंग्लैंड के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बने।

इन दोनों बल्लेबाजों ने ठीक 31 साल और 157 दिन की समान उम्र में टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार रन के आंकड़े को छुआ। यह रूट का 26वां टेस्ट शतक है और उन्होंने वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज सर गारफील्ड सोबर्स की बराबरी कर ली। इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में टेस्ट में अपना दूसरा सबसे बड़ा सफल रन-चेज हासिल किया है।

पारी के 77वें ओवर में रूट 98 रन बनाकर खेल रहे थे जबकि उनके टेस्ट करियर की रन संख्या 9,998 थी। उन्होंने साउथी पर मिड विकेट पर दो रन के साथ शतक और 10 हजार टेस्ट रन पूरे किए। रूट ने इसके बाद 79वें ओवर में साउथी पर तीन चौकों के साथ इंग्लैंड को जीत दिला दी।

पूर्व कप्तान जो रूट के शतक और बेन फोक्स के साथ उनकी अटूट शतकीय साझेदारी से इंग्लैंड ने पहले क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन न्यूजीलैंड को पांच विकेट से हरा दिया। पांच साल में रिकॉर्ड 64 मैच में टीम की कमान संभालने के बाद अप्रैल में टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने वाले रूट ने नाबाद 115 रन की पारी खेली।

उन्होंने फोक्स (नाबाद 32) के साथ छठे विकेट के लिए उस समय 120 रन की अटूट साझेदारी की जब टीम 277 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 159 रन पर पांच विकेट गंवाने के बाद संकट में थी। किसी टेस्ट की चौथी पारी में यह रूट का पहला शतक है। रूट ने 170 गेंद की अपनी पारी में 12 चौके जड़े जबकि फोक्स ने 92 गेंद का सामना करते हुए तीन चौके मारे।

इंग्लैंड ने दिन की शुरुआत पांच विकेट पर 216 रन से की। उसे 61 रन की और दरकार थी जबकि उसके पांच विकेट शेष थे। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे और मैदान पर दूधिया रोशनी की गई थी। हालात बल्लेबाजी के अनुकूल नहीं थे और ऐसे में रूट और फोक्स ने जिम्मेदारी से बल्लेबाजी की।

Has England’s win over New Zealand helped them up the #WTC23 table?



Find out ➡️ https://t.co/d3ELe8anA4pic.twitter.com/tqoq5kYRED — ICC (@ICC) June 5, 2022

रूट ने नाबाद 77 रन से पारी को आगे बढ़ाया जबकि फोक्स ने एक छोर पर टिके रहने को तरजीह दी। बाउंड्री लगाना आसान नहीं था और ऐसे में रूट ने स्ट्राइक रोटेट की। लक्ष्य जब 30 रन से कम रह गया तो उन्होंने टिम साउथी पर चौका जड़ा।

रूट ने काइल जैमीसन पर सीधे चौके के साथ 90 रन के निजी स्कोर को पार किया। इसके बाद वह भाग्यशाली रहे जब जेमीसन की गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर चार रन के लिए चली गई। न्यूजीलैंड को करिश्मे के लिए दूसरी नई गेंद की जरूरत थी लेकिन रूट ने इसकी नौबत नहीं आने दी।