England vs New Zealand: इंग्लैंड के ऑलराउंडर ने किया कमाल, 100 छक्का और 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी

Highlights न्यूजीलैंड ने 329 रनों का स्कोर बनाया। टेस्ट करियर में 100 छक्के लगाने वाले अपने देश के पहले खिलाड़ी बने। लीड्स के हेडिंग्ले में तीसरे और अंतिम टेस्ट के दौरान यह उपलब्धि हासिल की।

England vs New Zealand: इंग्लैंड के ऑलराउंडर और टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने नया कारनामा कर दिया है। अब पहले टेस्ट क्रिकेटर हैं, जिन्होंने 100 छक्के लगाए हैं और 100 विकेट लिए हैं। स्टार इंग्लिश ऑलराउंडर ने इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स के हेडिंग्ले में तीसरे और अंतिम टेस्ट के दौरान यह उपलब्धि हासिल की।

Ben Stokes is inching towards the #1 spot 📈 #ENGvNZ | #WTC23 pic.twitter.com/ZfeBQwu03D

टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले शीर्ष पांच खिलाड़ी इस प्रकार हैं:

107 छक्के- ब्रेंडन मैकुलम

100 छक्के - एडम गिलक्रिस्ट

100 छक्के - बेन स्टोक्स

98 छक्के - क्रिस गेल

97 छक्के - जैक्स कैलिस।

पहली पारी में स्टोक्स ने 13 गेंदों में 18 रन की छोटी पारी खेली, जिसमें दो चौके और एक छक्का शामिल था। छक्के ने खेल के सबसे लंबे प्रारूप में छक्कों के शतक तक पहुंचने में मदद की। 81 टेस्ट में स्टोक्स 32.67 की औसत और 3.29 के इकॉनमी रेट से 177 विकेट ले चुके हैं।

Six down and England's innings is falling apart! #ENGvNZ | #WTC23 | 📝 Scorecard: https://t.co/vpeNFuhZtRpic.twitter.com/9tmy1GhjZj