England vs New Zealand, 4th T20I 2023: न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड से 2-0 से पीछे, ऐसे किया पलटवार और सीरीज 2-2 से बराबर, जानें प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज किसे मिला

Highlights न्यूजीलैंड के मिचेल सीनेटर को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेरेस्टो को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। टिम सीफर्ट ने 32 गेंद में 48 रन बनाए, जबकि ग्लेन फिलिप्स ने 25 गेंद में 42 रन की पारी खेली।

England vs New Zealand, 4th T20I 2023: चार मैचों की सीरीज में इंग्लैंड की टीम पहले दो मैच जीतकर 2-0 की बढ़त बना ली थी। न्यूजीलैंड की टीम पलटवार कर सीरीज 2-2 से बराबर कर ली। तीसरे और चौथे मैच में जीत दर्ज कर सीरीज को बराबर कर दी। न्यूजीलैंड के मिचेल सीनेटर को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

Mark Chapman's late flurry ties up the #ENGvNZ T20I series 2-2 as attention turns to ODIs and @CricketWorldCup preparation 👊 Scorecard 📝 https://t.co/oUUFXzGJop pic.twitter.com/ypUjLzJuK9

इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेरेस्टो को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। सीरीज़ की शुरुआत में लगातार दो मैच हारने के बाद न्यूजीलैंड ने वापसी करते हुए 4 मैचों की टी20 सीरीज को 2-2 के अंतर से बराबर करने में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। फिन एलन और ग्लेन फिलिप्स ने उन्हें सीरीज में जीवित रहने में मदद की। टी20ई में महत्वपूर्ण पारियां खेलीं।

न्यूजीलैंड ने चौथे और आखिरी टी20 मैच में इंग्लैंड को छह विकेट से हराकर चार मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर ली। जीत के लिये 176 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड के लिए टिम सीफर्ट ने 32 गेंद में 48 रन बनाए, जबकि ग्लेन फिलिप्स ने 25 गेंद में 42 रन की पारी खेली।

Jonny Bairstow is off to a blazing start after England opt to bat in the fourth T20I against New Zealand 🌟#ENGvNZ | 📝: https://t.co/VgfsrPpbOFpic.twitter.com/aWuUQ6PMuD