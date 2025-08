England vs India, 5th Test 2025: घर में 24वां शतक, रिकी पोंटिंग, जैक्स कैलिस और महेला जयवर्धने से आगे रूट, रिकॉर्ड टूटे

Highlights जो रूट का 39वाँ टेस्ट शतक है! मैदान में चारों ओर "रूट" के नारे गूंज उठे। रिकी पोंटिंग, जैक्स कैलिस और महेला जयवर्धने ने 23-23 शतक बनाए थे। सीरीज में 2-1 से आगे इंग्लैंड जीत की ओर है।

England vs India, 5th Test 2025: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट ने कमाल कर दिया। घर में 24वां शतक पूरा किया। इंग्लैंड में जो रूट का यह 24वां टेस्ट शतक है। घरेलू टेस्ट मैचों में किसी भी खिलाड़ी द्वारा बनाया गया सर्वाधिक शतक है। इससे पहले रिकी पोंटिंग, जैक्स कैलिस और महेला जयवर्धने ने 23-23 शतक बनाए थे। रूट का भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 16वाँ शतक है, जो स्टीवन स्मिथ के साथ संयुक्त रूप से सबसे अधिक है। जो रूट का 39वाँ टेस्ट शतक है! मैदान में चारों ओर "रूट" के नारे गूंज उठे। उन्होंने अपना हेलमेट उतारा और ड्रेसिंग रूम की ओर बल्ला उठाया।

19 - डॉन ब्रैडमैन (ऑस्ट्रेलिया) बनाम इंग्लैंड

13 - सुनील गावस्कर (भारत) बनाम वेस्टइंडीज

13 - जो रूट (इंग्लैंड) बनाम भारत**

12 - जैक हॉब्स (इंग्लैंड) बनाम ऑस्ट्रेलिया

12 - स्टीवन स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया) बनाम इंग्लैंड।

