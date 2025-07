England vs India, 4th Test 2025: तीन टेस्ट मैच में 0, 20, 31, 26, 40 और 14 रन की पारियां?, चौथे टेस्ट में कट गया पत्ता?, टॉस हारे गिल, टीम में 3 बदलाव, देखिए प्लेइंग-11

Highlights England vs India, 4th Test 2025: शार्दुल ठाकुर और अंशुल कंबोज को मौका दिया गया है। England vs India, 4th Test 2025: चोट के कारण नीतीश कुमार रेड्डी और आकाश दीप बाहर हो गए हैं। England vs India, 4th Test 2025: करुण नायर को बाहर कर साई सुदर्शन को मौका दिया है।

England vs India, 4th Test 2025: इंग्लैंड ने टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण का फैसला किया है। कप्तान शुभमन गिल ने टीम में 3 बदलाव किया है। करुण नायर को बाहर कर साई सुदर्शन को मौका दिया है। चोट के कारण नीतीश कुमार रेड्डी और आकाश दीप बाहर हो गए हैं। इनकी जगह शार्दुल ठाकुर और अंशुल कंबोज को मौका दिया गया है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने तेज गेंदबाज आकाशदीप के कमर की चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट से बाहर होने की पुष्टि करते हुए कहा कि युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज चौथे टेस्ट मैच में पदार्पण किए।

England vs India, 4th Test 2025: टीमें-

भारत (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज।

इंग्लैंड (प्लेइंग इलेवन): जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), लियाम डॉसन, क्रिस वोक्स, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर

तीसरे टेस्ट के बाद बेकेनहम में अभ्यास के दौरान अर्शदीप सिंह के हाथ में चोट लगने के बाद कंबोज को टीम में शामिल किया गया है। नीतीश पूरी सीरीज से बाहर है और आकाश भी इस मैच के लिए अनुपलब्ध हैं। हमारे पास हालांकि 20 विकेट लेने के लिए पर्याप्त अच्छे खिलाड़ी हैं। कंबोज ने अभ्यास सत्र में पूरे दमखम के साथ गेंदबाजी की थी।

गिल ने कहा कि कंबोज भी आकाशदीप की तरह मैच विजेता गेंदबाज है। आकाशदीप ने बर्मिंघम टेस्ट में 10 विकेट लेकर भारत की जीत में अहम योगदान दिया था। उन्होंने कहा, ‘‘ कंबोज के साथ हमारा संवाद सरल रहा है। हमने उसे काफी देखा है। हमें टीम में जिस तरह की कौशल की जरूरत है वह उसके पास है। हमारा मानना है कि वह हमें मैच जिता सकता है।’’ नायर ने अब तक पहले तीन टेस्ट मैचों में 0, 20, 31, 26, 40 और 14 रन की पारियां खेली हैं।