England vs India, 4th Test 2025: 8 साल बाद वापसी?, 371 विकेट, 10000 रन और 18 शतक, भारत के खिलाफ चौथे टेस्ट में कहर बनेगा खिलाड़ी

England vs India, 4th Test 2025: बाएं हाथ के स्पिनर लियाम डॉसन को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड की टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। उन्होंने शोएब बशीर की जगह ली है, जो अपने बाएं हाथ की उंगली में फ्रैक्चर के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं। 35 वर्षीय डॉसन ने इंग्लैंड के लिए आखिरी बार जुलाई 2017 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था। पिछले दो वर्षों में उन्होंने हैम्पशायर के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और 2023 और 2024 में पीसीए प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है।

England vs India, 4th Test 2025: इंग्लैंड की टेस्ट टीम-

बेन स्टोक्स (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, जैकब बेथेल, हैरी ब्रुक, ब्रायडन कार्स, जैक क्रॉली, लियाम डॉसन, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, जेमी स्मिथ, जोश टंग, क्रिस वोक्स।

लियाम डॉसन ने अब तक केवल तीन टेस्ट खेले हैं और उनके नाम सात विकेट हैं। डासन ने आठ साल के अंतराल के बाद मंगलवार को इंग्लैंड की टेस्ट टीम में वापसी की। उन्हें भारत के खिलाफ 23 जुलाई से मैनचेस्टर में शुरू होने वाले चौथे टेस्ट मैच के लिए चोटिल शोएब बशीर की जगह टीम में शामिल किया गया है।

तीसरे टेस्ट मैच में भारत की पहली पारी के दौरान अपनी ही गेंद पर क्षेत्ररक्षण करते समय बशीर के बाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। यह मैच इंग्लैंड ने 22 रन से जीता था। चोट के बावजूद बशीर ने भारत की दूसरी पारी में गेंदबाजी की और मोहम्मद सिराज को आउट करके अपनी टीम को रोमांचक जीत दिलाने में मदद की।

35 वर्षीय डॉसन ने अपने तीन टेस्ट मैचों में से आखिरी टेस्ट 2017 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। उन्होंने सात विकेट लिए हैं। इसके अलावा उन्होंने इंग्लैंड की तरफ से छह वनडे और 14 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेले हैं। वह कई वर्षों से हैम्पशर के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें 2023 और 2024 में पीसीए प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था।

डॉसन ने अब तक 212 प्रथम श्रेणी मैचों में 371 विकेट लिए हैं। वह निचले मध्यक्रम के उपयोगी बल्लेबाज भी हैं। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 10000 से अधिक रन बनाए हैं जिनमें 18 शतक भी शामिल हैं। इंग्लैंड के चयनकर्ता ल्यूक राइट ने कहा, ‘‘लियाम डॉसन टीम में शामिल होने के हकदार थे। काउंटी चैंपियनशिप में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है और उन्होंने हैम्पशर की तरफ से लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। ’’ इस बीच तेज गेंदबाज सैम कुक और जेमी ओवरटन अपनी काउंटी टीमों से जुड़ गए हैं।