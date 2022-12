NZ vs ENG Test 2023: न्यूजीलैंड दौरे के लिए ईसीबी ने किया टीम का ऐलान, ब्रॉड की वापसी, मार्क वुड को दिया गया आराम

Highlights ब्रॉड के साथ तेज गेंदबाज मैथ्यू पॉट्स और बल्लेबाज डैन लॉरेंस को भी टीम में जगह दी गई है जबकि तेज गेंदबाज मार्क वुड को दौरे से आराम दिया गया है ज़क क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक और बेन स्टोक्स टीम की बल्लेबाजी का संभालेंगे मोर्चा

England tour of New Zealand, 2023: इंग्लैट क्रिकेट टीम के पेसर स्टुअर्ट ब्रॉड को न्यूजीलैंड के खिलाफ 16 फरवरी से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड की 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। ब्रॉड के साथ तेज गेंदबाज मैथ्यू पॉट्स और बल्लेबाज डैन लॉरेंस को भी टीम में जगह दी गई है। पेस अटैक में सीमर ओली स्टोन को भी लिया गया है। जबकि तेज गेंदबाज मार्क वुड को दौरे से आराम दिया गया है।

15 सदस्यीय टीम में रॉबिन्सन को भी लिया गया है। इस साल मार्च में इंग्लैंड के वेस्टइंडीज दौरे के बाद लॉरेंस की टीम में वापसी हुई है। युवा लेग स्पिनर रेहान अहमद, जिन्होंने कराची में अपने पदार्पण मैच में अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया, उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है।

जबकि टीम की बल्लेबाजी पर नजर डालें तो ज़क क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक और बेन स्टोक्स टीम की बल्लेबाजी का मोर्चा संभालेंगे। जॉनी बेयरस्टो अभी भी एक्शन से बाहर हैं, अभी तक अपनी चोट से पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं। दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए फरवरी में इंग्लैंड टीम न्यूजीलैंड का दौरा करेगी। दोनों टीमों के बीच 16-20 फरवरी तक पहला टेस्ट, माउंट माउंगानुई में खेला जाएगा। जबकि दूसरा और आखिरी टेस्ट 24-28 फरवरी तक वेलिंगटन में खेला जाएगा।

England have named a strong squad for the two-match Test series against New Zealand ⬇️https://t.co/oXQ5eJ5ioI