IND v ENG: भारतीय गेंदबाजों के आगे फेल अंग्रेज बल्लेबाज, 132 रनों पर ऑलआउट

IND v ENG: ‘मिस्ट्री स्पिनर’ वरूण चक्रवर्ती (23 रन देकर तीन विकेट) की शानदार गेंदबाजी से भारत ने बुधवार को यहां ईडन गार्डन्स पर पांच मैचों की टी20 श्रृंखला के पहले मैच में इंग्लैंड को 132 रन पर समेट दिया। कप्तान जोस बटलर (68 रन) के अर्धशतक के बावजूद इंग्लैंड की टीम शुरूआती झटकों से उबर नहीं सकी, उसके लिए सिर्फ तीन बल्लेबाज ही दोहरे अंक तक पहुंच सके। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया और कोच गौतम गंभीर ने फिट हुए मोहम्मद शमी को अंतिम एकादश में शामिल नहीं करने का फैसला किया। भारतीय स्पिन तिकड़ी ने 12 ओवर में 67 रन देकर पांच विकेट झटके। भारत ने ओस गिरने के बावजूद तीन स्पिनर चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई को शामिल करने का फैसला किया। पटेल ने 22 रन देकर दो विकेट झटके। बिश्नोई को कोई विकेट नहीं मिला।

इन तीनों ने तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का अच्छा साथ निभाया जिन्होंने लगातार ओवरों में इंग्लैंड के दोनों सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट (शून्य) और बेन डकेट (04) को आउट कर टीम को अच्छी शुरूआत कराई। इस प्रदर्शन की बदौलत अर्शदीप टी20 अंतरराष्ट्रीय में युजवेंद्र चहल को पछाड़कर 97 विकेट से भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गये। कार्यवाहक कप्तान सूर्यकुमार ने अपने स्पिनरों का बखूबी इस्तेमाल किया। बटलर को छोड़कर इंग्लैंड के बल्लेबाज कोई भी भागीदारी बनाने में संघर्ष करते नजर आये और कप्तान ने 34 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। चक्रवर्ती ने पावरप्ले के बाद लय हासिल करते हुए इंडियन प्रीमियर लीग की अपनी घरेलू टीम के मैदान पर शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने हैरी ब्रुक (17) और लियाम लिविंगस्टोन (शून्य) को लगातार आउट करने के बाद बटलर की पारी खत्म की। बिश्नोई ने अपने चार ओवर में कसी गेंदबाजी की लेकिन विकेट नहीं झटक सके।

अक्षर पटेल ने खराब शुरूआत से वापसी करते हुए 22 रन देकर दो विकेट हासिल किये जिसमें एक मेडन शामिल था। मध्य के ओवरों में स्पिनरों ने दबदबा बनाया और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को भारतीय स्पिनरों से निपटने में काफी मशक्कत करनी पड़ी जिनके खराब शॉट चयन से उसकी मुश्किल बढ़ गई। युवा जैकब बेथेल (07) चक्रवर्ती की स्टंप अपील पर बच गये लेकिन इसका फायदा नहीं उठा सके और हार्दिक पंड्या पहला शिकार बने। पंड्या शुरू में मंहगे रहे लेकिन सूर्यकुमार ने उन्हें अच्छी तरह रोटेट किया। अंतिम ओवरों में उन्होंने कसी गेंदबाजी की और 42 रन देकर दो विकेट झटके। इंग्लैंड की पारी अंतिम गेंद पर सिमट गई जब मार्क वुड (01) रन आउट हुए।