Dawid Malan retirement: इंग्लैंड के स्टॉर बल्लेबाज डेविड मलान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, जानिए उनके आंकड़े

Highlights इंग्लैंड के स्टॉर बल्लेबाज डेविड मलान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया मलान ने 22 टेस्ट के साथ-साथ 30 वनडे और 62 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले 2020 में बल्लेबाजों की टी20 रैंकिंग में मलान नंबर-1 भी बने

Dawid Malan retirement: इंग्लैंड के स्टॉर बल्लेबाज डेविड मलान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। डेविड मलान इंग्लैंड के लिए सभी प्रारूपों में शतक बनाने वाले खिलाड़ी हैं और वह टी20 में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज भी रह चुके हैं। 36 वर्षीय मलान ने ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ऑफ लंदन को बताया कि उन्होंने सफेद गेंद के खेल में अपनी सफलता से उम्मीदों को पार कर लिया, लेकिन निराश हैं कि वह टेस्ट क्रिकेट की तीव्रता को संभाल नहीं सके।

शीर्ष क्रम के बल्लेबाज मलान ने 22 टेस्ट के साथ-साथ 30 वनडे और 62 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। 2020 में बल्लेबाजों की टी20 रैंकिंग में मलान नंबर-1 भी बने। मलान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी सीमित ओवरों की सीरीज के लिए टीम से बाहर रखा गया था। पिछले साल 50 ओवर के विश्व कप के बाद से वह किसी भी प्रारूप में इंग्लैंड के लिए नहीं खेले हैं।

डेविड मलान ने अंतरराष्ट्रीय टी20 में 62 मैच में में 1,892 रन, वनडे में 1,450 (30 मैच) और टेस्ट (22 मैच) में 1,074 रन बनाए। वह जोस बटलर के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेल के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले दूसरे इंग्लिश बल्लेबाज हैं।

2017 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक टी20 सीरीज में डेविड मलान ने केवल 44 गेंदों में 78 रन बनाए थे। इसके तुरंत बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। हालांकि टेस्ट में मलान को उतनी सफलता नहीं मिली। 2017-18 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने पर्थ के वाका में अपना एकमात्र टेस्ट शतक बनाया।

2021 में बांए हाथ के बल्लेबाज मलान केवल 24 पारियों में टी-20 में 1,000 रन तक पहुंचने वाला सबसे तेज़ खिलाड़ी बन गए। वह 2022 में टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे। हालांकि 37 वर्षीय खिलाड़ी टेस्ट मैच क्रिकेट में अपने प्रदर्शन से निराश थे। उन्होंने 2022 में होबार्ट में पांचवें एशेज टेस्ट के बाद से टेस्ट टीम में वापसी नहीं की थी।

Dawid Malan, who has not featured in an England squad since the 50-over World Cup in India last year, has announced his retirement from international cricket at the age of 37 https://t.co/YMlWkhB1DZpic.twitter.com/rOFpCj4EgU