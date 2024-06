ENG vs USA T20 World Cup 2024: टी20 में हैट्रिक लेने वाले इंग्लैंड के पहले गेंदबाज, अमेरिका स्कोर 115 पर 5 विकेट और 115 पर ऑलआउट, 5 गेंद और 4 विकेट

Highlights ENG vs USA Live Score, T20 World Cup 2024: सुपर आठ के मैच में 18.5 ओवर में 115 रन पर सिमट गयी। ENG vs USA Live Score, T20 World Cup 2024: 5 विकेट पर 115 रन था और टीम 115 पर ही 10 विकेट खो दी। ENG vs USA Live Score, T20 World Cup 2024: अमेरिका के लिए नितीश कुमार 30 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे।

ENG vs USA Live Score, T20 World Cup 2024: क्रिस जॉर्डन ने आईसीसी टी20 विश्व कप में कमाल कर दिया। टी20 इंटरनेशनल में हैट्रिक लेने वाले इंग्लैंड के पहले गेंदबाज बन गए हैं। 35 वर्षीय खिलाड़ी के लिए आज अविश्वसनीय क्षण है। पांच गेंदों में चार विकेट लिए (WOWWW) जिसमें एक हैट्रिक भी शामिल है। यूएसए को स्कोर एक समय 5 विकेट पर 115 रन था और टीम 115 पर ही 10 विकेट खो दी। इंग्लैंड के गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से अमेरिका की टीम रविवार को यहां टी20 विश्व कप में सुपर आठ के मैच में 18.5 ओवर में 115 रन पर सिमट गयी।

HAT-TRICK! 🎉🎉🎉



Incredible from Chris Jordan! 🤯



Bowled. LBW. Bowled. pic.twitter.com/dKn9aN5GM6 — England Cricket (@englandcricket) June 23, 2024

टी20 विश्व कप में एक गेंदबाज द्वारा एक ओवर में चार विकेटः

कर्टिस कैम्फर बनाम नेट अबू धाबी 2021

क्रिस जॉर्डन बनाम यूएसए ब्रिजटाउन 2024

T20I में एक ही स्कोर पर गिरे पांच विकेटः

191/5 - 191/10 ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान ग्रोस आइलेट 2010

8/1 - 8/6 माली बनाम केन्या किगाली 2022

115/5 - 115/10 यूएसए बनाम इंग्लैंड ब्रिजटाउन 2024

पुरुषों के टी20 वर्ल्ड कप में हैट्रिकः

ब्रेट ली (AUS) बनाम BAN, केप टाउन, 2007

कर्टिस कैम्फर (आईआरई) बनाम एनईडी, अबू धाबी, 2021

वानिंदु हसरंगा (एसएल) बनाम एसए, शारजाह, 2021

कगिसो रबाडा (दक्षिण अफ्रीका) बनाम इंग्लैंड, शारजाह, 2021

कार्तिक मयप्पन (यूएई) बनाम एसएल, जिलॉन्ग, 2022

जोशुआ लिटिल (आईआरई) बनाम न्यूजीलैंड, एडिलेड, 2022

पैट कमिंस (AUS) बनाम BAN, नॉर्थ साउंड, 2024

पैट कमिंस (एयूएस) बनाम एएफजी, किंग्सटाउन, 2024

क्रिस जॉर्डन (इंग्लैंड) बनाम यूएसए, ब्रिजटाउन, 2024।

Got a question for our hat-trick hero after the game? 🤔



Tweet us or reply with a video of your question below - and we’ll put them to CJ 👇



🔜 @CJordan 🎙 #EnglandCricket | #ENGvUSAhttps://t.co/xa50avn4sk — England Cricket (@englandcricket) June 23, 2024

Just tuning in? 📺



WHERE HAVE YOU BEEN? 😅



✅ Salty and Jos are smashing it

✅ We took five wickets in six balls

✅ CJ has our first T20 WC hat-trick



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 4️⃣8️⃣-0️⃣#EnglandCricket | #ENGvUSA — England Cricket (@englandcricket) June 23, 2024

अमेरिका के लिए नितीश कुमार 30 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे जबकि कोरी एंडरसन ने 29 रन और हरमीत सिंह ने 21 रन का योगदान दिया। क्रिस जोर्डन ने 2.5 ओवर में 10 रन देकर चार विकेट झटके। सैम करन और आदिल रशीद ने दो दो जबकि रीस टॉप्ले और लियाम लिविंगस्टोन ने एक एक विकेट प्राप्त किया।

FIVE wickets in SIX balls! 🤩



1️⃣7️⃣.6️⃣: 𝗛𝗮𝗿𝗺𝗲𝗲𝘁 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗵 𝗰 𝗝𝗼𝗿𝗱𝗮𝗻 𝗯 𝗖𝘂𝗿𝗿𝗮𝗻 𝟮𝟭

1️⃣8️⃣.1️⃣: 𝗖𝗼𝗿𝗲𝘆 𝗔𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻 𝗰 𝗕𝗿𝗼𝗼𝗸 𝗯 𝗝𝗼𝗿𝗱𝗮𝗻 𝟮𝟵

1️⃣8️⃣.2️⃣: Dot ball

1️⃣8️⃣.3️⃣: 𝗔𝗹𝗶 𝗞𝗵𝗮𝗻 𝗯 𝗝𝗼𝗿𝗱𝗮𝗻 𝟬

1️⃣8️⃣.4️⃣: 𝗡𝗼𝘀𝘁𝗵𝘂𝘀𝗵 𝗞𝗲𝗻𝗷𝗶𝗴𝗲… pic.twitter.com/ohtyNhVBXJ — England Cricket (@englandcricket) June 23, 2024