Joe Root ENG vs SL: 145 मैच, 264 पारी और 33 शतक, कुक के रिकॉर्ड की बराबरी, देखें टॉप-7 खिलाड़ियों की लिस्ट

Highlights Joe Root ENG vs SL: दूसरे टेस्ट के पहले दिन अपना 33वां टेस्ट शतक लगाया। Joe Root ENG vs SL: ग्राहम गूच और माइकल वॉन की बराबरी पर पहुंच गए। Joe Root ENG vs SL: जो रूट ने गुरुवार को लॉर्ड्स में इतिहास कायम किया।

Joe Root ENG vs SL: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट ने गुरुवार को लॉर्ड्स में इतिहास कायम किया। इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट के पहले दिन अपना 33वां टेस्ट शतक लगाया। रूट ने इंग्लैंड के लिए इस प्रारूप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक शतक बनाने वाले पूर्व कप्तान एलिस्टेयर कुक के टेस्ट शतकों की बराबरी की। अपनी पारी के दौरान रूट ने अंग्रेजी धरती पर सर्वाधिक टेस्ट रन बनाने के मामले में कुक को भी पीछे छोड़ दिया। 33 वर्षीय खिलाड़ी लॉर्ड्स में सर्वाधिक टेस्ट शतक (6) बनाने के मामले में ग्राहम गूच और माइकल वॉन की बराबरी पर पहुंच गए।

He made us wait for it, but the moment Joe Root and the whole of Lord's was waiting for 🤩💯 pic.twitter.com/6CnDVJ89tD — England Cricket (@englandcricket) August 29, 2024

Joe Root, you are 𝗶𝗻𝗲𝘃𝗶𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 🐐 pic.twitter.com/Q4OEnApIVR — England Cricket (@englandcricket) August 29, 2024

इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक टेस्ट शतकः (MOST TEST HUNDREDS FOR ENGLAND)-

जो रूट - 264 पारियों में 33 शतक

एलिस्टर कुक - 291 पारियों में 33 शतक

केविन पीटरसन - 181 पारियों में 23 शतक

वैली हैमंड - 140 पारियों में 22 शतक

कॉलिन काउड्रे - 188 पारियों में 22 शतक

ज्योफ बॉयकॉट - 193 पारियों में 22 शतक

इयान बेल - 205 पारियों में 22 शतक।

Patience is a virtue 🧘‍♂️



Every Joe Root dot ball on 99*... before scoring his 𝒕𝒉𝒊𝒓𝒕𝒚-𝒕𝒉𝒊𝒓𝒅 Test 1️⃣0️⃣0️⃣ 🤯#EnglandCricket | @Root66pic.twitter.com/vFtjccu66l — England Cricket (@englandcricket) August 29, 2024

Joe Root forever an England Legend 👏🏏 pic.twitter.com/BsCO4J9j1R — James (@Surreycricfan) August 29, 2024

लॉर्ड्स में सर्वाधिक टेस्ट शतकः

6 - ग्राहम गूच

6 - माइकल वॉन

6 - जो रूट

5 - एंड्रयू स्ट्रॉस

5 - केविन पीटरसन।