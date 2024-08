ENG vs SL: जो रूट ने श्रीलंका के खिलाफ लगाया 33वां शतक, एलिस्टेयर कुक के रिकॉर्ड की बराबरी की

ENG vs SL: इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट ने लॉर्ड्स में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन अपना 33वां टेस्ट शतक बनाया और इंग्लैंड के बल्लेबाज द्वारा सबसे अधिक टेस्ट शतक लगाने के एलिस्टेयर कुक के रिकॉर्ड की बराबरी की। रूट के रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले शतक का उनके साथियों और लॉर्ड्स के दर्शकों ने तालियों से स्वागत किया, जब उन्होंने श्रीलंकाई तेज गेंदबाज लाहिरू कुमारा की गेंद पर लगातार चौका लगाकर यह उपलब्धि हासिल की।

रूट ने अपना 49वाँ अंतरराष्ट्रीय शतक बनाकर अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखा और सबसे ज़्यादा अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया। ऐसा करके रूट स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन से भी आगे निकल गए, जिनके नाम 32-32 टेस्ट शतक हैं और वे सबसे ज़्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले सक्रिय खिलाड़ी बन गए।

इसके अलावा, रूट ने गुरुवार को अपनी पारी के दौरान इंग्लैंड की धरती पर सबसे ज़्यादा टेस्ट रन बनाने के मामले में कुक को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने लॉर्ड्स में ग्राहम गूच और माइकल वॉन के छह टेस्ट शतकों के रिकॉर्ड की भी बराबरी की।

सुबह के सत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले श्रीलंका ने दोपहर में भी अपनी गति जारी रखी और इंग्लैंड की बढ़त को रोकने के लिए दो बार स्ट्राइक की। इंग्लैंड के शीर्ष क्रम द्वारा मजबूत शुरुआत के बाद, मेहमान गेंदबाजों ने अपने अवसरों का लाभ उठाया और महत्वपूर्ण क्षणों में सफलता हासिल की। ​​

लंच के बाद के सत्र में इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने लगातार चौके लगाकर जवाबी हमला करके अपनी मंशा दिखाई। ब्रूक ने 38 गेंदों पर 33 रन बनाए, जो कि अपनी लय बदलने के लिए तैयार दिख रहे थे, लेकिन असिथा फर्नांडो की तेज इनस्विंगर ने उन्हें पगबाधा आउट कर दिया। इस विकेट ने ब्रूक और रूट के बीच 56 रन की साझेदारी को रोक दिया, ठीक उसी समय जब श्रीलंका के लिए यह खतरनाक लगने लगा था।

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ROOOOOOOOOT! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



💯 Thirty-three Test hundreds

⬆️ Joint most England Test centuries

🌍 The world's top-ranked men's Test batter

👀 Closing in on the most Test runs for England



Joe Root, you are 𝗶𝗻𝗲𝘃𝗶𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 🐐 pic.twitter.com/Q4OEnApIVR