ENG vs SL: श्रीलंका ने गत चैंपियन इंग्लैंड को 8 विकेट से हराया, विश्वकप में 5 मैचों में चौथी हार

Highlights इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 33.2 ओवर में ढेर होते हुए केवल 156 रन बोर्ड लगाए श्रीलंका (160/2) ने 25.4 ओवर में अपने 2 विकेट खोकर आसान लक्ष्य को हासिल कर लिया श्रीलंका के पथुम निसंका (77 रन) और सदीरा समरवीरा (65 रन) ने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली

ENG vs SL CWC 2023: विश्वकप के 25वें मैच में श्रीलंका ने गत चैंपियन इंग्लैंड को 8 विकेट से मात दी। गुरुवार को बेंगलुरु के एम. चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड की यह 5 मैचों में चौथी हार है। डिफेंडिंग चैंपियन को अपने पिछले तीन मुकाबलों में लगातार हार का सामना करना पड़ा है। इस मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 33.2 ओवर में ढेर होते हुए केवल 156 रन बोर्ड पर लगाए और श्रीलंका को जीत के लिए आसान लक्ष्य दिया, जिसे श्रीलंका (160/2) ने 25.4 ओवर में अपने 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

पांच मुकाबलों में श्रीलंका की यह दूसरी जीत है। श्रीलंका की तरफ से सलामी बल्लेबाज पथुम निसंका (77 रन) और सदीरा समरवीरा (65 रन) ने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेलकर अपनी टीम को दूसरी जीत दिलाई। इससे पिछला मैच श्रीलंका ने नीदरलैंड्स के खिलाफ 5 विकेट से जीता था।

आसान लक्ष्य को पाने के लिए मैदान में उतरी श्रीलंका को शुरूआती झटका दूसरे ओवर में कुशल परेरा (4 रन) के रूप में पड़ा। वह विली की गेंद पर बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट हो गए। जबकि दूसरा झटका भी टीम को जल्दी लगा। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान कुशल मेंडिस (11 रन) भी विली की गेंद का शिकार बने। हालांकि इसके बाद पथुम और सदीरा ने संभलकर बल्लेबाजी की और अपनी टीम को नाबाद रहते जीत दिलाई।

