ENG vs SA 1st ODI: आखिरी वनडे में कमाल नहीं दिखा सके स्टोक्स, 11 गेंद में 5 रन बनाए और पांच ओवर में 44 रन किए खर्च, दक्षिण अफ्रीका ने 62 रन से हराया

Highlights दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 333 रन बनाये। दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। दूसरा वनडे शुक्रवार को खेला जायेगा।

ENG vs SA 1st ODI: इंग्लैंड टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेला। हालांकि अफ्रीका ने इंग्लैंड को 62 रन से हराया। बेन स्टोक्स भी कमाल नहीं दिखा सके। पहले गेंदबाजी करते हुए 5 ओवर में 44 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं किया।

बल्लेबाजी करते हुए 11 गेंद में केवल 5 रन बनाए। यह 31 वर्षीय खिलाड़ी मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डरहम के अपने घरेलू मैदान पर अपना अंतिम एकदिवसीय खेल रहा था। इंग्लैंड की टीम जब मैदान पर उतर रही थी तो माहौल भावुक हो गया। बेन स्टोक्स की आंखों में आंसू था। इंग्लैंड क्रिकेट ने वीडियो शेयर किया है।

A Rassie van der Dussen hundred and an all-round show from Aiden Markram gives South Africa a 62-run win in Chester-le-Street 🎉#ENGvSA | https://t.co/SLDMXPZzyzpic.twitter.com/CYuOoYA5aW — ICC (@ICC) July 19, 2022

रस्सी वैन डेर डूसन ने करियर की सर्वश्रेष्ठ 133 रन की पारी खेली जिससे दक्षिण अफ्रीका ने अपने 50 ओवरों में भीषण गर्मी में पांच विकेट पर 333 रन बनाए। इससे पहले, दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने के लिए चुना और वान डेर डूसन के साथ अपना तीसरा एकदिवसीय शतक बनाया।

🌟 Star of the show: Rassie van der Dussen

🙌 No fairytale finish for Ben Stokes

👊 Anrich Nortje ends England's fightback



Key talking points from the first #ENGvSA ODI ⬇️https://t.co/gjrtM43WvK — ICC (@ICC) July 20, 2022

वान डेर डुसेन ने जानेमन मलान (57) और एडेन मार्कराम (77) के साथ शतकीय साझेदारी की । वान डेर डुसेन का वनडे क्रिकेट में पिछला सर्वोच्च स्कोर नाबाद 129 रन था जो उन्होंने जनवरी में भारत के खिलाफ बनाया था। जवाब में इंग्लैंड की टीम 271 रन पर आउट हो गई। जो रूट ने 77 गेंद में 86 रन बनाये जिसमें पांच चौके और दो छक्के शामिल थे। नॉर्किया ने सर्वाधिक चार विकेट चटकाये। दूसरा वनडे शुक्रवार को खेला जायेगा।

Jonny Bairstow falls after a half-century and Ben Stokes walks out to bat one final time in ODIs 🙌🏻#ENGvSA | https://t.co/SLDMXPZzyzpic.twitter.com/s7XjyVCkDJ — ICC (@ICC) July 19, 2022