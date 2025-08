ENG vs IND, 5th Test: सचिन तेंदुलकर और जेम्स एंडरसन - दो महान खिलाड़ी जिनके नाम पर भारत के इंग्लैंड दौरे का नाम रखा गया है - ट्रॉफी प्रस्तुति के दौरान ओवल में मौजूद नहीं थे। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रहा।

बेन स्टोक्स और शुभमन गिल ने सोमवार को पाँच मैचों की टेस्ट सीरीज़ 2-2 से ड्रॉ होने के बाद एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। सीरीज़ शुरू होने से पहले, ईसीबी ने पटौदी ट्रॉफी को बंद करने और उसका नाम बदलकर दो आधुनिक दिग्गजों के नाम पर रखने का फैसला किया था।

भारत ने पटौदी ट्रॉफी केवल एक बार - 2007 में - जीती थी, जब मंसूर अली खान पटौदी ने इसे तत्कालीन कप्तान राहुल द्रविड़ को प्रदान किया था। ग़ौरतलब है कि जून 2025 में ट्रॉफी लॉन्च के दौरान एंडरसन और तेंदुलकर दोनों मौजूद थे।

