ENG vs IND: इंग्लैड के लिए बड़ा झटका! चोट के कारण वोक्स ओवल टेस्ट के बाकी मैच से हुए बाहर

ENG vs IND, 5th Test: क्रिस वोक्स भारत के खिलाफ ओवल में खेले जा रहे पाँचवें टेस्ट मैच के पहले दिन बाएँ कंधे में चोट लगने के कारण बाकी बचे मैच से बाहर हो गए हैं। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने दूसरे दिन के खेल से पहले शुक्रवार को एक बयान में कहा, "इस समय, इस चोट के कारण वह आगे टेस्ट मैच नहीं खेल पाएँगे।"

वोक्स को भारत की पहली पारी के 57वें ओवर में क्षेत्ररक्षण करते समय चोट लगी थी। उन्होंने मिड-ऑफ से गेंद का पीछा किया और डाइव लगाकर गेंद को वापस लाइन के अंदर खींच लिया। लेकिन वह अजीब तरह से ज़मीन पर गिरे और तुरंत ही अपना बायाँ कंधा पकड़े हुए दिखाई दिए।

इंग्लैंड, जो इस मैच में पहले से ही बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर की सेवाओं से वंचित है, के पास अब केवल तीन तेज़ गेंदबाज़ी विकल्प होंगे - जोश टंग, गस एटकिंसन और जेमी ओवरटन। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ़ तीन दिन पहले, स्टोक्स ने टेस्ट क्रिकेट में चोटिल खिलाड़ियों के विकल्प के विचार का कड़ा विरोध किया था, भले ही इससे टीम के किसी मैच में खिलाड़ी कम पड़ जाएँ।

