VIDEO: कप्तान शुभमन गिल ने अनावश्यक रन लेने के प्रयास में अपना विकेट गंवाया अपना विकेट

ENG vs IND, 5th Test: ओवल में खेले जा रहे पाँचवें टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने एक अहम समय पर एक अहम विकेट गंवा दिया जब कप्तान शुभमन गिल गलत निर्णय और गलत संवाद के कारण रन आउट हो गए। गिल का आउट होना ऐसे समय में हुआ जब टीम शुरुआती दो विकेटों के बाद लगातार वापसी कर रही थी।

यह घटना 28वें ओवर में हुई जब गिल ने गेंद को हल्के हाथों से ऑफ साइड की ओर धकेला और अचानक एक रन के लिए दौड़ पड़े। उनके जोड़ीदार साईं सुदर्शन को रन लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि गेंद सीधे गेंदबाज गस एटकिंसन के पास उनके फॉलो-थ्रू में गई थी। एटकिंसन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और सीधा हिट लगाया। गिल, जो पिच पर आधी दूरी तय कर चुके थे, पीछे मुड़ते समय फिसल गए और समय पर क्रीज पर नहीं पहुँच सके। वह 35 गेंदों पर 21 रन बनाकर आउट हो गए।

