ENG vs IND, 5th Test: भारत ने पलटी हारी बाजी, द ओवल टेस्ट 6 रन से जीता, 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर की

ENG vs IND, 5th Test: द ओवल टेस्ट के 5वें दिन भारत ने हारी बाजी पलटते हुए इंग्लैंड के खिलाफ 6 रन से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ गिल एंड कंपनी ने 5 मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर सीरीज को 2-2 से बराबर किया। दूसरी पारी में भारतीय तेज गेंदबाजों ने अपना लोहा मनवाया। आखिरी दिन जहां 374 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही मेजबान टीम को जीत के लिए 4 विकेट शेष रहते हुए 35 रन चाहिए थे तो वहीं टीम इंडिया को जीत के लिए 4 विकेट गिराने थे और भारतीय तेज गेंदबाज उम्मीद पर खरे उतरे, जिससे इंग्लैंड दूसरी पारी में 367 रन पर ढेर हो गया। मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट झटके, जबकि प्रसिद्ध को 4 सफलताएं मिलीं। वहीं आकाश दीप एक के खाते में एक विकेट आया। इंग्लैंड के लिए हैरी ब्रुक (111) और जो रूट (105) की शतकीय पारी काम नहीं आई। वहीं बेन डकेट की 54 रनों की अर्धशतकीय पारी भी असफल रही।

इस मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। गस एटकिंसन के पाँच विकेट की मदद से इंग्लैंड भारत को पहली पारी में 224 रनों पर ढेर कर दिया था। भारत की ओर से करुण नायर (109 गेंदों में आठ चौकों की मदद से 57 रन) और वाशिंगटन सुंदर (55 गेंदों में तीन चौकों की मदद से 26 रन) के बीच 58 रनों की साझेदारी पारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रही। इसके बाद इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 23 रनों की मामूली बढ़त हासिल की थी और भारत ने मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के 4-4 विकेट की मदद से इंग्लैंड को 247 रनों पर समेट दिया था। मेजबान टीम की ओर से जैक क्राउली ने सर्वाधिक 64 रनों की पारी खेली थी जबकि हैरी ब्रुक ने 53 रन बनाए थे।

A stunning end to the five-Test series as India clinch the thriller at The Oval 👏#WTC27#ENGvIND 📝: https://t.co/SNl4Ym0dTVpic.twitter.com/jjBTeRFqaM