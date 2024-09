ENG vs AUS, 1st ODI: भारत को विश्व कप फाइनल में हराने वाले हेड ने इंग्लैंड बॉलर को तोड़ा?, 25 चौके और छक्के, 129 गेंद, 154 रन और 2 विकेट, रिकॉर्ड की बारिश

Highlights ENG vs AUS, 1st ODI: 50 ओवर के प्रारूप में लगातार 13वीं जीत हासिल की। ENG vs AUS, 1st ODI: टी. हेड को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। ENG vs AUS, 1st ODI: 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे कर दिया।

ENG vs AUS, 1st ODI: भारतीय टीम को अहमदाबाद में वनडे विश्व कप में हारने वाले ट्रैविस हेड ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच कमाल की पारी खेली। हेड ने 129 गेंद का सामना किया और 154 रन की पारी खेली। इस दौरान 20 चौके और 5 छक्के मारे। ऑस्ट्रेलिया को लगातार 13वीं वनडे में जीत दिलाई। हेड ने करियर की सर्वश्रेष्ठ नाबाद 154 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया ने 316 रन के लक्ष्य आसानी से हासिल किया। 44 ओवर में 3 विकेट पर 317 रन बनाकर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे कर दिया। हेड को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

Travis Head is proving hard to stop 🏏



His record day 👉 https://t.co/vtspC7Sqnm#ENGvAUSpic.twitter.com/gNjDdA8PhE — ICC (@ICC) September 20, 2024

At the peak of his powers 👊



Travis Head was again at his world-class best 👇#ENGvAUShttps://t.co/hn3DNq25s6 — ICC (@ICC) September 20, 2024

ऑस्ट्रेलिया द्वारा वनडे में सबसे बड़ा लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिलः

359 बनाम भारत, मोहाली, 2019

334 बनाम इंग्लैंड, सिडनी, 2011

330 बनाम दक्षिण अफ़्रीका, गक़ेबरहा, 2002

316 बनाम पाकिस्तान, लाहौर, 1998

316 बनाम इंग्लैंड, नॉटिंघम, 2024*।

बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज का छठा एकदिवसीय शतक था। 10 महीने पहले विश्व कप फाइनल में भारत के खिलाफ 137 रन की पारी खेली थी। इसके बाद उनका पहला शतक है। इससे पहले ट्रेंट ब्रिज में इंग्लैंड ने बेन डकेट (95 रन) और विल जैक्स (62 रन) के अर्धशतक की बदौलत पांच वनडे की सीरीज के पहले मैच में आस्ट्रेलिया को 316 रन का लक्ष्य दिया था।

Australia complete their highest successful run-chase in England in men's ODIs to go 1-0 up in the series 🙌#ENGvAUS 📝: https://t.co/7BIyVQMaxdpic.twitter.com/kpnykHfsYg — ICC (@ICC) September 19, 2024

वनडे में इंग्लैंड द्वारा फेंके गए स्पिन के सर्वाधिक ओवर

36.0 ओवर बनाम PAK, शारजाह, 1985

28.3 ओवर बनाम ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, 2018

28.0 ओवर बनाम वेस्टइंडीज, सिडनी, 1979

28.0 ओवर बनाम ऑस्ट्रेलिया, नॉटिंघम, 2024*।

वनडे में लगातार सबसे ज्यादा जीतः

21 - ऑस्ट्रेलिया (जनवरी 2003 - मई 2003)

13 - श्रीलंका (जून 2023 - सितम्बर 2023)

13* - ऑस्ट्रेलिया (अक्टूबर 2023 - जारी)**

12 - दक्षिण अफ़्रीका (फ़रवरी 2005 - अक्टूबर 2005)

12 - पाकिस्तान (नवंबर 2007 - जून 2008)

12 - दक्षिण अफ्रीका (सितंबर 2016 - फरवरी 2017)।

इंग्लैंड की टीम ने 32 ओवर में दो विकेट पर 211 रन बना लिए थे, लेकिन टीम 49.4 ओवर में 315 रन पर सिमट गई। डकेट ने 91 गेंद में 11 चौके जड़े, जबकि जैक्स ने अपने तीसरे अर्धशतक के लिए 56 गेंद का सामना करते हुए अपनी पारी के दौरान पांच चौके और दो छक्के जड़े। कप्तान हैरी ब्रुक ने 39 और जैकब बेथेल ने 35 रन की पारी खेली।

100 वनडे मैचों के बाद स्पिनरों के लिए सर्वाधिक विकेटः

189 - सकलैन मुश्ताक (PAK)

179 - राशिद खान (एएफजी)

172 - एडम ज़म्पा (ऑस्ट्रेलिया)*

167-कुलदीप यादव (IND)

166 - इमरान ताहिर (SA)

162 - सईद अजमल (PAK)।

वनडे में ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के लिए उच्चतम स्कोरः

161* - शेन वॉटसन, मेलबर्न, 2011

154* - ट्रैविस हेड, नॉटिंघम, 2024*

152 - ट्रैविस हेड, मेलबर्न, 2022

145 - डीन जोन्स, ब्रिस्बेन, 1990

143 - शेन वॉटसन, साउथेम्प्टन, 2013।

एक वनडे पारी में ऑस्ट्रेलियाई द्वारा सर्वाधिक चौके लगाने वाले खिलाड़ीः

24 - डेविड वार्नर बनाम दक्षिण अफ्रीका, केप टाउन, 2016

21 - ग्लेन मैक्सवेल बनाम एएफजी, वानखेड़े, 2023

20 - ट्रैविस हेड बनाम इंग्लैंड, नॉटिंघम, 2024*।

ऑस्ट्रेलिया के लिए एडम जम्पा और मार्नस लाबुशेन ने तीन तीन विकेट झटके। ट्रेविस हेड ने दो विकेट प्राप्त किए। इंग्लैंड के अंतिम सात विकेट 83 रन पर गिरे। हेड ने बल्ले से कमाल दिखाते हुए 20 चौके और पांच छक्के लगाए, जिससे ऑस्ट्रेलिया 317-3 पर पहुंच गया और छह ओवर शेष रहते हुए सात विकेट से जीत हासिल की। इंग्लैंड में किसी ऑस्ट्रेलियाई द्वारा बनाया गया सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है।