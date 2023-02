DV vs GG ILT20 final match: डेजर्ट वाइपर के सामने गल्फ जायंट्स, 12 फरवरी को खिताबी टक्कर, जानिए समय, स्थान और कहां देखेंगे लाइव मैच

Highlights फाइनल मैच रविवार, 12 फरवरी, 2023 को खेला जाएगा। DV बनाम GG ILT20 फाइनल मैच शाम 7:30 IST से शुरू होगा। फाइनल मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई में खेला जाएगा।

DV vs GG ILT20 final match preview: इंटरनेशनल लीग टी20 का ग्रैंड फिनाले मैच रविवार 12 फरवरी को होगा। गल्फ जाइंट्स के सामने डेजर्ट वाइपर की टीम है। गल्फ जाइंट्स की टीम 10 मैच में 7 जीत और एक हार और 2 ड्रा के साथ 16 अंक लेकर पहले स्थान पर रही।

डेजर्ट वाइपर की टीम 10 मैच में 7 जीत और 3 हार के साथ 14 अंक लेकर दूसरे स्थान पर रही। क्वालीफायर 2 मैच में एमआई एमिरेट्स को हराकर डेजर्ट वाइपर्स के खिलाफ अपनी प्रतिद्वंद्विता को नया रूप दिया। दोनों टीमें पहले क्वालीफायर 1 मैच में मिली थीं, जहां वाइपर विजयी हुए और फाइनल में अपनी जगह सुरक्षित कर ली।

