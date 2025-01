Durban Super Giants vs MI Cape Town SA20, 2025: बारिश से एमआई केपटाउन को फायदा?, 16 अंक से साथ पहले पायदान पर, प्लेऑफ के करीब

Highlights Durban Super Giants vs MI Cape Town SA20, 2025: अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज पार्ल रॉयल्स की बराबरी पर पहुंच गया है। Durban Super Giants vs MI Cape Town SA20, 2025: एमआई केपटाउन को इस मैच से दो अंक मिले। Durban Super Giants vs MI Cape Town SA20, 2025: डरबन सुपर जाइंट्स की टीम आठ अंकों के साथ निचले स्थान पर बनी हुई है।

Durban Super Giants vs MI Cape Town SA20, 2025: किंग्समीड में डरबन सुपर जाइंट्स के खिलाफ मैच बारिश की भेंट चढ़ने के बाद एमआई केपटाउन ने एसए20 क्रिकेट टूर्नामेंट के प्लेऑफ में पहली बार जगह पक्की करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया। एमआई केपटाउन को इस मैच से दो अंक मिले जिससे वह अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज पार्ल रॉयल्स की बराबरी पर पहुंच गया है। रॉयल्स हालांकि अधिक मैच जीतने के कारण पहले स्थान पर बना हुआ है।

Unfortunately, Match 16 has been abandoned due to rain 😭

𝙒𝙝𝙖𝙩 𝙩𝙝𝙞𝙨 𝙢𝙚𝙖𝙣𝙨 𝙛𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝙘𝙧𝙞𝙘𝙠𝙚𝙩: Each team will receive 2 points; the match will not be replayed or rescheduled. #DSGvMICT#BetwaySA20pic.twitter.com/XTjEA9ibH0— Betway SA20 (@SA20_League) January 21, 2025

इस बीच, मंगलवार को रद्द हुए मैच के बाद डरबन सुपर जाइंट्स की टीम आठ अंकों के साथ तालिका में सबसे निचले स्थान पर बनी हुई है। उसे प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को जीवंत रखने के लिए अब हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। एमआई केपटाउन ने बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद जब 11 ओवर में तीन विकेट पर 69 रन बनाए थे तभी बारिश आ गई और इसके बाद आगे खेल नहीं हो पाया।