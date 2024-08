Dunith Wellalage SL vs IND: टीम इंडिया के खिलाफ वनडे में दो बार 5 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी, 21 साल के वेलालागे ने किया धमाल

Highlights तीसरे और आखिरी वनडे में 05 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। 26.1 ओवरों में सिर्फ 138 रनों पर आउट कर दिया। दुनिथ वेलालागे ने 5.1 ओवर में 27 रन देकर पांच विकेट लिए।

Dunith Wellalage SL vs IND: श्रीलंका ने तीसरे वनडे में भारत को 110 रनों से हरा दिया। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में 50 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर कुल 248 रन बनाने के बाद, श्रीलंका ने रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम को 26.1 ओवरों में सिर्फ 138 रनों पर आउट कर दिया। स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर दुनिथ वेलालागे ने 5.1 ओवर में 27 रन देकर पांच विकेट लिए। वेलालागे ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर और कुलदीप यादव को आउट किया। 14 जून 2022 को श्रीलंका के लिए वनडे डेब्यू करने वाले 21 साल के वेलालागे ने सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे में पांच विकेट लेकर इतिहास रच दिया। युवा खिलाड़ी भारत के खिलाफ वनडे में दो बार पांच विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। पहला श्रीलंकाई गेंदबाज बन गए।

दुनिथ वेलालागे भारत के खिलाफ एकदिवसीय मैच में एक से अधिक बार पांच विकेट लेने वाले पहले स्पिनरः

1. कोलंबो आरपीएसः 2023 में 5/40

2. कोलंबो आरपीएसः 2024 में 5/27

बुधवार को कोलंबो में 27 रन देकर 5 विकेट लेने से पहले वेलालागे ने 12 सितंबर, 2023 को भारत के खिलाफ एशिया कप 2023 मैच के दौरान 40 रन देकर 5 विकेट लिए थे। अब तक भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए 171 वनडे मैचों में कुल मिलाकर केवल दो गेंदबाज ही दो या दो से अधिक पांच विकेट लेने में सफल रहे हैं।

एक वनडे मैच में भारत द्वारा स्पिन के कारण सबसे ज्यादा विकेट गंवाएः

10ः बनाम श्रीलंका, कोलंबो आरपीएस, 2023

9ः बनाम श्रीलंका, कोलंबो आरपीएस, 1997

9 बनाम श्रीलंका, कोलंबो आरपीएस, 2024 (पहला वनडे)

9 बनाम श्रीलंका, कोलंबो आरपीएस, 2024 (दूसरा वनडे)

9 बनाम श्रीलंका, कोलंबो आरपीएस, 2024 (तीसरा वनडे)।

भारत के पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी रॉबिन सिंह ने अपने 12 साल लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान श्रीलंका के खिलाफ 23 एकदिवसीय मैच खेले और दो बार पांच विकेट लिए। पहला मैच टाई रहने के बाद श्रीलंका ने दूसरा मैच 32 रन से जीता था। श्रीलंका ने 1997 से भारत के खिलाफ पहली द्विपक्षीय एकदिवसीय सीरीज जीती है।