दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंटः उत्तर क्षेत्र की कप्तानी करेंगे शुभमन गिल, एशिया कप से पहले हाथ करेंगे साफ?, देखिए टीम लिस्ट

Highlights भारतीय टीम 10 सितंबर से यूएई में एशिया कप खेलेगी। फाइनल 11 सितंबर को खेला जायेगा। 28 अगस्त को दलीप ट्रॉफी के पहले मैच में पूर्वी क्षेत्र से होगा।

Duleep Trophy Tournament: भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को बृहस्पतिवार को 28 अगस्त से शुरू हो रहे दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिये उत्तर क्षेत्र का कप्तान बनाया गया है । गिल की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड में पांच टेस्ट मैचों की श्रृंखला 2 . 2 से ड्रॉ कराई । रोहित शर्मा के संन्यास के बाद टेस्ट कप्तानी संभालने वाले 24 वर्ष के गिल ने श्रृंखला में 754 रन बनाये। उत्तर क्षेत्र का सामना 28 अगस्त को दलीप ट्रॉफी के पहले मैच में पूर्वी क्षेत्र से होगा। फाइनल 11 सितंबर को खेला जायेगा जबकि भारतीय टीम 10 सितंबर से यूएई में एशिया कप खेलेगी।

Duleep Trophy Tournament: उत्तर क्षेत्र टीम-

शुभमन गिल (कप्तान), अंकित कुमार, शुभम खजूरिया, आयुष बडोनी, यश ढुल, अंकित कलसी, निशांत सिंधू, साहिल लोटरा, मयंक डागर, युधवीर सिंह, चरक, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, अंशुल कम्बोज, आकिब नबी, कन्हैया वाधवान।

भारत को एशिया कप में पहला मैच दस सितंबर को दुबई में यूएई से खेलना है । पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला 14 सितंबर को खेला जायेगा। गिल, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा अगर एशिया कप के लिये चुने जाते हैं तो चयनकर्ताओं ने शुभमन रोहिल्ला, गुरनूर बरार और अनुल ठकराल को बैकअप में रखा है।

Duleep Trophy Tournament: ध्रुव जुरेल करेंगे कप्तानी

ध्रुव जुरेल को आगामी दलीप ट्रॉफी, 2025 के लिए सेंट्रल ज़ोन का कप्तान नामित किया गया है। यह टूर्नामेंट 28 अगस्त से बेंगलुरु में बीसीसीआई के नए उत्कृष्टता केंद्र में होने वाला है। ध्रुव जुरेल एक मजबूत मध्य क्षेत्र टीम का नेतृत्व करेंगे। फिट घोषित होने पर ध्रुव जुरेल के डिप्टी के रूप में रजत पाटीदार भी हैं।

टीम: ध्रुव जुरेल (कप्तान, विकेटकीपर), रजत पाटीदार (उपकप्तान - फिटनेस क्लीयरेंस के अधीन), आर्यन जुयाल, दानेश मालेवार, संचित देसाई, कुलदीप यादव, आदित्य ठाकरे, दीपक चाहर, सारांश जैन, आयुष पांडे, वाई शुभम शर्मा, यश राठौड़, हर्ष दुबे, मानव सुथार, खलील अहमद।

स्टैंडबाय: माधव कौशिक यश ठाकुर युवराज चौधरी महिपाल लोमरोर कुलदीप सेन उपेन्द्र यादव