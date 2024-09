Duleep Trophy 2024: 205 रन की साझेदारी, दलीप ट्रॉफी इतिहास रिकॉर्ड, मुशीर खान ने किया धमाल, 373 गेंद, 181 रन, 16 चौके और 5 छक्के

Highlights Duleep Trophy 2024: भारत ए अभी 187 रन से पिछड़ रहा है। Duleep Trophy 2024: केएल राहुल (23 रन) और रियान पराग (27 रन) क्रीज पर डटे हैं। Duleep Trophy 2024: 57 रन साझेदारी को तोड़ते हुए अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई।

Duleep Trophy 2024: नवदीप सैनी के नयी गेंद से बेहतरीन स्पैल से भारत बी ने शुक्रवार को यहां दलीप ट्रॉफी मैच के दूसरे दिन स्टंप तक भारत ए के पहली पारी में 134 रन तक दो विकेट झटक लिये। मुशीर खान (181 रन, 373 गेंद, 16 चौके और पांच छक्के) के शानदार प्रयास से पहली पारी में 321 रन बनाने वाली भारत बी को अपने गेंदबाजों से शानदार प्रदर्शन की जरूरत थी। स्टंप तक केएल राहुल (23 रन) और रियान पराग (27 रन) क्रीज पर डटे हैं जिससे भारत ए अभी 187 रन से पिछड़ रहा है।

आस्ट्रेलिया के खिलाफ 2021 में खेली गई सीरीज के बाद से बाहर चल रहे सैनी ने भारत ए के कप्तान शुभमन गिल (25) और उनके सलामी जोड़ीदार मयंक अग्रवाल (36) को आउट किया। दायें हाथ के इस तेज गेंदबाज ने गिल और अग्रवाल के बीच पहले विकेट के लिए 57 रन साझेदारी को तोड़ते हुए अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई।

श्रीलंका के खिलाफ 2022 में खेले गये गुलाबी गेंद के टेस्ट के बाद से टीम से बाहर चल रहे अग्रवाल वापसी की राह पर हैं। वह क्रीज पर रहने के दौरान सहज दिखे। दायें हाथ का यह बल्लेबाज जल्द ही सैनी का शिकार बन गया और विकेटकीपर ऋषभ पंत ने उनका शानदार कैच लपका। राहुल और पराग को सैनी, मुकेश कुमार और नितीश कुमार रेड्डी की तेज गेंदबाजी तिकड़ी से मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

पर दोनों ने अभी तक तीसरे विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी निभा ली है। इससे पहले मुंबई के बल्लेबाज मुशीर ने शानदार टाइमिंग से सैनी के साथ मिलकर रन जुटाये। बीती रात के 105 रन के स्कोर से खेलने उतरे मुशीर ने अपनी पारी में 76 रन और जोड़े। सैनी (56 रन) ने भी उनका पूरा साथ दिया और अपना प्रथम श्रेणी में अपना दूसरा अर्धशतक पूरा किया।

जिससे भारत बी ने बिना कोई विकेट खोए 30 ओवर में 88 रन जोड़ लिये। लंच के बाद दूसरे ओवर में मुशीर की क्रीज पर 484 मिनट की पारी समाप्त हुई जब कुलदीप यादव की गेंद पर पराग ने कैच लपका। इससे उनकी 205 रन की शानदार साझेदारी का भी अंत हुआ जो दलीप ट्रॉफी के इतिहास में आठवें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी थी।

उनकी यह साझेदारी 2010 में अभिषेक नायर और रमेश पोवार के बीच आठवें विकेट के लिए जोड़े गए 197 रन से बेहतर रही। मुशीर के आउट होने के बाद भारत बी की पारी तेजी से सिमट गई। तेज गेंदबाज आकाश दीप ने 60 रन देकर चार विकेट चटकाए।