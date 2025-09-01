DPL 2025 Winner: केकेआर के पूर्व कप्तान नीतिश राणा ने किया धमाका, 7 छक्के, 4 चौके की मदद से 49 गेंद में खेली 79 रन की पारी, टीम को चैंपियन बनाया

Highlights कप्तान राणा ने मयंक गुसाई के साथ 42 रन की साझेदारी की। पांचवें ओवर में स्कोर तीन विकेट पर 48 रन कर दिया। 174 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए लायंस को शुरुआती झटके लगे।

नई दिल्लीः कोलकाता नाइट राइडर्स के पूर्व कप्तान नीतिश राणा ने एक बार फिर अपनी काबिलियत का नमूना पेश करते हुए 49 गेंद में नाबाद 79 रन बनाकर पश्चिम दिल्ली लायंस को सेंट्रल दिल्ली लायंस पर छह विकेट से जीत दिलाकर दिल्ली प्रीमियर लीग खिताब 2025 दिलाया। जीत के लिये 174 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए लायंस को शुरुआती झटके लगे जब सेंट्रल दिल्ली के गेंदबाजों सिमरजीत सिंह और अरुण पुंडीर ने लगातार विकेट लेकर पांचवें ओवर में स्कोर तीन विकेट पर 48 रन कर दिया। इसके बाद कप्तान राणा ने मयंक गुसाई के साथ 42 रन की साझेदारी की।

- 134*(55) in Eliminator.

- 45*(26) in Qualifier 2.

- 79*(49) in Final.



उसके बा रितिक शोकीन (27 गेंद में नाबाद 42) के रूप में उन्हें अच्छा जोड़ीदार मिल गया। राणा ने अपनी पारी में छह छक्के लगाये । इससे पहले सेंट्रल दिल्ली ने 20 ओवर में 173 रन बनाये थे । राणा ने गेंदबाजी में भी जलवा दिखाते हुए चार ओवर में 16 रन देकर एक विकेट लिया।