69 अंतरराष्ट्रीय मैच, 120 विकेट और 915 रन?, 18 साल पेशेवर करियर खत्म, न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर डग ब्रैसवेल ने लिया संन्यास

Highlights न्यूजीलैंड को 7 रन से यादगार जीत दिलाने में अहम योगदान दिया। दूसरी पारी में 6 विकेट लेकर अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट प्रदर्शन किया। 120 विकेट लिए और 915 रन बनाए।

लंदनः न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर डग ब्रैसवेल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। 35 वर्षीय ऑलराउंडर ने ब्लैक कैप्स के लिए 28 टेस्ट, 21 वनडे और 20 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले, जिनमें उन्होंने 120 विकेट लिए और 915 रन बनाए। अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान ब्रैसवेल ने 2011 में होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ न्यूजीलैंड की आखिरी टेस्ट जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने दूसरी पारी में 6 विकेट लेकर अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट प्रदर्शन किया और न्यूजीलैंड को 7 रन से यादगार जीत दिलाने में अहम योगदान दिया।

ब्रैसवेल के पिता ब्रेंडन और चाचा जॉन दोनों ने न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला है, जबकि उनके चचेरे भाई माइकल अभी भी ब्लैक कैप्स टीम का हिस्सा हैं। 35 वर्षीय ब्रैसवेल ने 18 वर्ष की आयु में 2008 के अंत में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण किया था। इससे पहले उन्होंने अंडर-19 स्तर पर न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया था।

उन्होंने 2011 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया और टेस्ट, वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। 2011 से 2023 के बीच, ब्रैसवेल ने न्यूजीलैंड के लिए 28 टेस्ट, 21 वनडे और 20 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। उनके करियर के सबसे यादगार पलों में से एक था होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने तीसरे ही टेस्ट मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतना।

न्यूजीलैंड को सात रन की ऐतिहासिक जीत हासिल करने में मदद मिली। पसलियों में लगी पुरानी चोट के कारण ब्रैसवेल मौजूदा घरेलू सीजन से बाहर रहे और इसी चोट ने उनके संन्यास के फैसले में अहम भूमिका निभाई। क्रिकेट खेलना मेरे जीवन का एक गौरवपूर्ण हिस्सा रहा है और एक युवा क्रिकेटर के रूप में मेरा सपना था।

सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स द्वारा जारी एक बयान में ब्रैसवेल ने कहा कि क्रिकेट के माध्यम से मुझे जो अवसर मिले हैं, उनके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा और अपने घरेलू करियर के दौरान अपने देश के साथ-साथ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए खेलने का मौका मिलने के लिए भी आभारी रहूंगा।

मैं इस अवसर पर अपने सभी साथियों, कोचों और प्रबंधन टीम के सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इस सफर में मेरा साथ दिया है और मेरे लिए बहुत कुछ किया है। "प्रथम श्रेणी और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलना एक सौभाग्य है, और मैं इतने लंबे समय तक इस खेल को खेलने और इसका आनंद लेने के लिए आभारी हूं।