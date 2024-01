NZ vs PAK: न्यूजीलैंड के खिलाफ आजम खान बल्लेबाजी के लिए आए तो बजने लगा WWE सुपरस्टार बिग शो वाला म्यूजिक, फैंस का पारा हुआ गरम

Highlights डीजे द्वारा विकेटकीपर आजम खान के लिए WWE पहलवान बिग शो का एंट्री म्यूजिक बजाया सोशल मीडिया पर कई प्रशंसको ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है उन्होंने डीजे पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी को 'बॉडी शेमिंग' करने का आरोप लगाया

NZ vs PAK, T20I: न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच के दौरान डुनेडिन के यूनिवर्सिटी ओवल में डीजे द्वारा विकेटकीपर आजम खान के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई पहलवान बिग शो का एंट्री म्यूजिक बजाया। जैसे ही आजम पाकिस्तान की पारी के 11वें ओवर में बल्लेबाजी करने आए तो डीजे ने स्टेडियम में संगीत बजा दिया और इससे कई प्रशंसक नाराज हो गए। कई प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर समर्थकों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। उनमें से कई ने डीजे पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी को 'बॉडी शेमिंग' करने का आरोप लगाया। मैट हेनरी द्वारा आउट होने से पहले क्रिकेटर ने सिर्फ 10 रन बनाए।

डुनेडिन में यूनिवर्सिटी ओवल में सलामी बल्लेबाज फिन एलन की 62 गेंदों में 137 रनों की रिकॉर्ड पारी के दम पर न्यूजीलैंड ने बुधवार को दो मैच शेष रहते हुए पाकिस्तान के खिलाफ अपनी टी20 सीरीज अपने नाम कर ली। पांच मैचों की श्रृंखला के तीसरे गेम में बल्लेबाजी के लिए भेजी गई ब्लैक कैप्स ने सात विकेट पर 224 रन का विशाल स्कोर बनाने के बाद 45 रन से जीत हासिल की और पाकिस्तान को सात विकेट पर 179 रन पर रोक दिया। इसके बाद पहले दो मैचों में क्रमशः 46 और 21 रन से जीत हुई।

दूसरे गेम में 41 गेंदों पर 74 रनों की पारी खेलने वाले तेजतर्रार एलन ने बार-बार गेंद को मैदान से बाहर फेंका, क्योंकि उन्होंने अपनी तूफानी पारी में 16 छक्के और पांच चौके लगाए। उन्होंने कहा कि वह अभी भी विस्फोटक रहते हुए बीच में अधिक समय बिताने की कोशिश पर काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "मेरे लिए, गेंद को उसकी योग्यता के आधार पर खेलना और उसे वहां मारना जहां उसे जाना चाहिए, यह कुछ ऐसा है जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं।" घायल केन विलियमसन के लिए न्यूजीलैंड के कप्तान के रूप में खड़े मिच सैंटनर ने कहा कि पारी योजना के अनुसार चली। उन्होंने कहा, "जिस तरह से उन्होंने अपनी पारी का निर्माण किया, हमने इसे यथासंभव लंबे समय तक करने की कोशिश करने के बारे में बात की, और उन्होंने आज लंबे समय तक ऐसा किया।"

Pathetic from the hosts to play The Big Show's entrance music when Azam Khan came out to bat. @TheRealPCB should take it up with @BLACKCAPS 👎🏼👎🏼👎🏼 #NZvsPAKpic.twitter.com/pUm4YU4yJl — Rizwan Abbas (@RizwanAbba5248) January 17, 2024

When Azam Khan came to bat, DJ at the stadium played WWE superstar 'Big Show' theme song. pic.twitter.com/CVTtLQdJQf — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 17, 2024

Pathetic from the hosts to play The Big Show's entrance music when Azam Khan came out to bat. @TheRealPCB should take it up with @BLACKCAPS 👎🏼👎🏼👎🏼 #NZvsPAKhttps://t.co/sT2mxV7fog — Farid Khan (@_FaridKhan) January 17, 2024

सलामी बल्लेबाज का 137 रन टी20 अंतरराष्ट्रीय में किसी न्यूजीलैंडर द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर है, जिसने ब्रेंडन मैकुलम द्वारा बनाए गए 123 रनों के पिछले सर्वश्रेष्ठ स्कोर को पीछे छोड़ दिया है, और इसने अफगानिस्तान के हजरतुल्लाह ज़ज़ई के एक पारी में 16 छक्कों के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।