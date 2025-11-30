क्या विराट कोहली ने टेस्ट रिटायरमेंट पर BCCI से की बात? सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कहा...

इस हफ्ते की शुरुआत में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की व्हाइटवॉश के बाद इस चर्चा ने ज़ोर पकड़ लिया, जब ऐसी खबरें आईं कि कोहली को मिडिल ऑर्डर को स्टेबल करने में मदद के लिए टेस्ट रिटायरमेंट से बाहर आने के लिए कहा गया है।

नई दिल्ली: जब से विराट कोहली ने इस साल जून में टेस्ट से रिटायरमेंट की घोषणा की है, तब से यह बहस हमेशा सेंटर स्टेज पर रही है कि क्या स्टार इंडियन बैट्समैन के लिए सबसे लंबे फॉर्मेट में रिटायरमेंट लेने का यह सही समय है। इस हफ्ते की शुरुआत में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की व्हाइटवॉश के बाद इस चर्चा ने ज़ोर पकड़ लिया, जब ऐसी खबरें आईं कि कोहली को मिडिल ऑर्डर को स्टेबल करने में मदद के लिए टेस्ट रिटायरमेंट से बाहर आने के लिए कहा गया है।

इंटरनेट पर कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि BCCI वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 कैंपेन में भारत के कैंपेन को फिर से शुरू करने की कोशिश में कोहली से रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन जैसे खिलाड़ियों के साथ टेस्ट रिटायरमेंट पर विचार करने के लिए कहने के लिए बातचीत कर रहा है।

ऐसी अफवाहों पर पहली बार रिएक्ट करते हुए, BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने सभी अटकलों को यह कहते हुए खत्म कर दिया कि पूर्व कप्तान और इंडियन बोर्ड के बीच ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। सैकिया ने आजतक को बताया, “विराट कोहली के बारे में जो कहा जा रहा है, वह सिर्फ़ एक अफ़वाह है। इस बारे में कोहली से कोई बात नहीं हुई है। अफ़वाहों को तूल न दें। ऐसा कुछ नहीं हुआ है।”

36 साल के कोहली, जो भारत के लिए सिर्फ़ ODI खेलते हैं, ने सोमवार को रांची में 120 गेंदों पर शानदार 135 रन बनाए, जिससे मेन इन ब्लू ने 50 ओवर में 349/8 का बड़ा स्कोर बनाया। क्रीज़ पर रहते हुए, कोहली ने 11 चौके और सात छक्के लगाए और रोहित शर्मा के साथ दूसरे विकेट के लिए 136 रन की पार्टनरशिप की।

कोहली ने इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में अपने खराब प्रदर्शन के बाद टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया था। इंग्लैंड के खिलाफ एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के लिए टीम की घोषणा से कुछ दिन पहले ही उन्होंने सबसे लंबे फॉर्मेट को अलविदा कह दिया। दाएं हाथ के बैट्समैन ने 123 टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें 29 सेंचुरी लगाईं और उन्हें लगा कि वह 10,000 रन के मशहूर आंकड़े से बस कुछ ही रन पीछे हैं।

