दिल्ली प्रीमियर लीग 2025ः 56 गेंद, 101 रन,8 चौके और 7 छक्के?, यश ढुल का शतक, सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को 15 रन से हराया

Delhi Premier League 2025: सलामी बल्लेबाज सार्थक रंजन (26 गेंदों पर 52 रन) और अर्नव बुग्गा (13 गेंदों पर 43 रन) ने पांच ओवरों के अंदर 85 रन की साझेदारी करके स्ट्राइकर्स को अच्छी शुरुआत दिलाई।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 17, 2025 15:44 IST2025-08-17T15:43:04+5:302025-08-17T15:44:19+5:30

Delhi Premier League 2025 score 56 balls, 101 runs, 8 fours and 7 sixes? Yash Dhull scores century, Central Delhi Kings beat North Delhi Strikers by 15 runs | दिल्ली प्रीमियर लीग 2025ः 56 गेंद, 101 रन,8 चौके और 7 छक्के?, यश ढुल का शतक, सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को 15 रन से हराया

सांकेतिक फोटो

googleNewsNext
Highlightsढुल ने 56 गेंद पर 101 रन बनाए जिसमें आठ चौके और सात छक्के शामिल हैं।अर्जुन राप्रिया ने हैट्रिक ली, लेकिन वह दो ओवर में 30 रन देकर काफ़ी महंगे साबित हुए। हर्षित राणा ने बेहतरीन गेंदबाज़ी की और चार ओवर में सिर्फ़ 35 रन देकर तीन विकेट लिए।

Delhi Premier League 2025: यश ढुल के शानदार शतक की बदौलत सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने यहां दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) के बारिश से प्रभावित मैच में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को 15 रन से हरा दिया। ढुल ने 56 गेंद पर 101 रन बनाए जिसमें आठ चौके और सात छक्के शामिल हैं।

युगल सैनी ने 28 गेंदों में 63 रन बनाकर उनका अच्छा साथ दिया जिससे सेंट्रल दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 16 ओवर में सात विकेट पर 197 का विशाल स्कोर खड़ा किया। स्ट्राइकर्स के लिए हर्षित राणा ने बेहतरीन गेंदबाज़ी की और चार ओवर में सिर्फ़ 35 रन देकर तीन विकेट लिए।

अर्जुन राप्रिया ने हैट्रिक ली, लेकिन वह दो ओवर में 30 रन देकर काफ़ी महंगे साबित हुए। सलामी बल्लेबाज सार्थक रंजन (26 गेंदों पर 52 रन) और अर्नव बुग्गा (13 गेंदों पर 43 रन) ने पांच ओवरों के अंदर 85 रन की साझेदारी करके स्ट्राइकर्स को अच्छी शुरुआत दिलाई लेकिन इसके बाद उसने लगातार विकेट गंवाए और आखिर में उसकी टीम नौ विकेट पर 182 रन ही बना सकी।

Open in app
टॅग्स :delhiT20T20 Blastदिल्लीटी20टी20 ब्लास्ट