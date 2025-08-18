दिल्ली प्रीमियर लीग 2025ः 18.3 ओवर में 138 पर ढेर पुरानी दिल्ली 6, सुमित-अभिषेक की जोड़ी, 8 ओवर, 50 रन और 9 विकेट, 46 रन से शानदार जीत

Delhi Premier League 2025:185 रन के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए पुरानी दिल्ली 6 की टीम 18.3 ओवर में 138 रन पर ढेर हो गई।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 18, 2025 11:13 IST2025-08-18T11:13:03+5:302025-08-18T11:13:41+5:30

Delhi Premier League 2025 dpl Old Delhi 6 bundled out 138 in 18-3 overs Sumit beniwal Abhishek pair 8 overs, 50 runs and 9 wickets spectacular win 46 runs | दिल्ली प्रीमियर लीग 2025ः 18.3 ओवर में 138 पर ढेर पुरानी दिल्ली 6, सुमित-अभिषेक की जोड़ी, 8 ओवर, 50 रन और 9 विकेट, 46 रन से शानदार जीत

file photo

googleNewsNext
Highlightsबेनीवाल ने चार ओवर में 19 रन देकर पांच विकेट लिए। अभिषेक खंडेलवाल ने 31 रन देकर चार विकेट लेकर उनका अच्छा साथ दिया। पुरानी दिल्ली 6 की पारी में एकमात्र सकारात्मक पहलू एकांश डोभाल (63) का अर्धशतक रहा।

Delhi Premier League 2025: सुमित कुमार बेनीवाल के पांच विकेट की बदौलत साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) क्रिकेट टूर्नामेंट में पुरानी दिल्ली 6 पर 46 रन से शानदार जीत दर्ज की। रविवार को खेले गए इस मैच में 185 रन के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए पुरानी दिल्ली 6 की टीम 18.3 ओवर में 138 रन पर ढेर हो गई।

बेनीवाल ने चार ओवर में 19 रन देकर पांच विकेट लिए। अभिषेक खंडेलवाल ने 31 रन देकर चार विकेट लेकर उनका अच्छा साथ दिया। पुरानी दिल्ली 6 की पारी में एकमात्र सकारात्मक पहलू एकांश डोभाल (63) का अर्धशतक रहा। उन्होंने ललित यादव (28 गेंदों पर 22 रन) के साथ 46 रन की साझेदारी की लेकिन इससे हार का अंतर ही कम हो पाया।

पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने सभी विकेट खोकर 184 रन बनाए। अनमोल शर्मा (50) और अंकुर कौशिक (21) ने पहले विकेट के लिए 70 रन की साझेदारी करके उसे शानदार शुरुआत दी। विजन पांचाल ने 27 रन का योगदान दिया। पुरानी दिल्ली 6 की तरफ से ललित यादव और रजनीश दादर ने तीन-तीन विकेट लिए।

Open in app
टॅग्स :delhiT20 BlastT20दिल्लीटी20 ब्लास्टटी20