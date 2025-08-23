Delhi Premier League 2025: 113 रन की साझेदारी, हिम्मत और शिवम ने उड़ाए 10 चौके-7 छक्के, 28 गेंद पहले 7 विकेट से हराया

Highlights टीम 8 मैचों में तीसरी जीत के बाद तालिका में 5वें स्थान पर आ गयी है। छठी हार के बाद आउटर दिल्ली आठ टीमों की तालिका में सातवें स्थान पर है। गेंदबाजों ने भी अनुशासित प्रदर्शन कर आउटर दिल्ली के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया।

Delhi Premier League 2025: कप्तान हिम्मत सिंह (38 गेंद में 58 रन) और शिवम गुप्ता (43 गेंद में 59 रन) की अर्धशतकीय पारियों और दोनों के बीच पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी के दम पर नयी दिल्ली टाइगर्स ने दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) मैच में शुक्रवार को यहां आउटर दिल्ली वॉरियर्स को 28 गेंद शेष रहते सात विकेट से हराया। आउटर दिल्ली ने बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर सात विकेट पर 142 रन बनाये। नयी दिल्ली ने हिम्मत और शिवम की 74 गेंद में 113 रन की साझेदारी के बूते महज 15.2 ओवर में आसानी से इस लक्ष्य को हासिल कर लिया।

टीम आठ मैचों में तीसरी जीत के बाद तालिका में पांचवें स्थान पर आ गयी है जबकि नौ मैचों में छठी हार के बाद आउटर दिल्ली आठ टीमों की तालिका में सातवें स्थान पर है। इससे पहले नयी दिल्ली टाइगर्स के गेंदबाजों ने भी अनुशासित प्रदर्शन कर आउटर दिल्ली के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया।

प्रद्युम्न सनन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चार ओवरों में 16 रन देकर एक विकेट जबकि आत्रेय त्रिपाठी ने चार ओवरों में 19 रन देकर दो विकेट लिए। आउटर दिल्ली वॉरियर्स की ओर से प्रियांश आर्य ने 26 गेंदों में सबसे ज्यादा 36 रन का योगदान दिया। शिवम शर्मा ने तेजी से बल्लेबाजी करते हुए 14 गेंदों में 28 रन की पारी खेली लेकिन टीम नियमित अंतराल पर विकेट गिरने के कारण बड़ा स्कोर खड़ा करने में विफल रही।