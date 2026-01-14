यूपी वॉरियर्स की तीसरी हार?, डब्ल्यूपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स ने खाता खोला, 7 विकेट से जीत

Women's Premier League: 31 गेंद में फिफ्टी रन पूरे किए। 44 गेंद में 67 रन बनाईं और 8 चौके और 3 छक्के मारे। दीप्ति शर्मा की गेंद पर कैच आउट हुई। 

Highlightsदिल्ली कैपिटल्स ने यूपी वॉरियर्स को मात दिया और प्वाइंट टेबल में नाम दर्ज कराया। महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) मैच में बुधवार को यूपी वॉरियर्स की तीसरी हार हुई।आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स ने खाता खोल लिया।

नवी मुंबईः महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) मैच में बुधवार को यूपी वॉरियर्स की तीसरी हार हुई। आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स ने खाता खोल लिया। तीसरे मैच में 3 बार की उपविजेता टीम दिल्ली कैपिटल्स ने यूपी वॉरियर्स को 7 विकेट से मात दिया और प्वाइंट टेबल में नाम दर्ज कराया। दक्षिण अफ्रीका की लिजेल ली ने कमाल की पारी खेली और चौके-छक्के की बरसात कर दी। 31 गेंद में फिफ्टी रन पूरे किए। 44 गेंद में 67 रन बनाईं और 8 चौके और 3 छक्के मारे। दीप्ति शर्मा की गेंद पर कैच आउट हुई। 

दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) मैच में बुधवार को यहां यूपी वॉरियर्स को सात विकेट से शिकस्त दी। यूपी वॉरियर्स को आठ विकेट पर 154 रन पर रोकने के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने तीन विकेट गंवाकर आखिरी गेंद पर लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए लिजेल ली ने सबसे ज्यादा 67 रन का योगदान दिया। यूपी वॉरियर्स के लिए दीप्ति शर्मा ने दो विकेट लिये।

इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हरलीन देओल को 47 रन पर ‘रिटायर्ड आउट’ करने का विवादास्पद फैसला यूपी वॉरियर्स के काम नहीं आया।टीम महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) मैच में बुधवार को यहां आठ विकेट पर 154 रन ही बना सकी। यूपी वॉरियर्स की शीर्ष क्रम की समस्याएं जारी रहीं और किरण नवगिरे खाता खोले बिना ही आउट हो गईं।

कप्तान मेग लैनिंग ने 38 गेंदों में 54 रन बनाकर टीम की सर्वोच्च स्कोरर रही। जबकि नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने उतरी फोबे लिचफील्ड (20 गेंदों में 27 रन) पावरप्ले के तुरंत बाद स्नेह राणा की पहली ही गेंद पर स्टंप आउट हो गईं। लैनिंग और हरलीन ने तीसरे विकेट के लिए 85 रनों की साझेदारी कर पारी को संभाला।

लेकिन आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने की उम्मीद पूरी नहीं हो सकी। टीम प्रबंधन ने बड़े शॉट्स की तलाश में 17वें ओवर की शुरुआत से पहले हरलीन को रिटायर्ड आउट करने का फैसला किया। इसके बाद आई क्लो ट्रायोन की पारी सिर्फ तीन गेंदों तक ही चल सकी।

इससे पहले मंगलवार रात गुजरात जायंट्स की आयुषी सोनी इस लीग के छोटे से इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाली पहली बल्लेबाज बनी थीं। यूपी वॉरियर्स ने आखिरी पांच ओवरों में छह विकेट गंवाए और केवल 24 रन ही बना सकीं। शेफाली वर्मा ने आखिरी ओवर में दो विकेट चटकाये। उनके अलावा मारिजान काप ने भी दो सफलता हासिल की। 

